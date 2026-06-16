Gobernadores tras reunión con Kast: buscan un “nuevo trato” para las regiones

Los gobernadores regionales destacaron la reunión sostenida este martes con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, donde abordaron temas de descentralización, presupuesto regional, inversión y fortalecimiento de los gobiernos locales.

Tras el encuentro, calificaron la cita como una señal positiva de diálogo y aseguraron que se abrió una puerta para avanzar hacia un “nuevo trato” entre el Ejecutivo y las regiones.

Las regiones de Chile son una prioridad. Por eso hoy nos reunimos con los gobernadores regionales para avanzar juntos en lo que de verdad importa, más seguridad, más inversión y un Estado que funcione y entregue resultados a cada familia. pic.twitter.com/kQ5sOx8o8R — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 16, 2026

Uno de los principales planteamientos de las autoridades regionales fue la necesidad de frenar nuevas reducciones presupuestarias. Los gobernadores advirtieron que eventuales recortes afectarían directamente a municipios y proyectos locales, recordando que los gobiernos regionales administran una fracción menor del presupuesto nacional.

Además, solicitaron mayor agilidad desde la Dirección de Presupuestos para acelerar iniciativas de inversión y enfrentar problemas como el desempleo y el costo de la vida en los territorios.

Durante la vocería, también se insistió en avanzar en medidas que profundicen la descentralización. Entre ellas, destacaron el proyecto de “regiones más fuertes”, que busca aumentar la captación de recursos generados por puertos y actividades extractivas en las propias zonas donde se producen.

Asimismo, solicitaron una ley de planta para fortalecer las dotaciones de los gobiernos regionales y la creación de una división especializada en prevención del delito, considerando el rol que cumplen en el financiamiento de infraestructura y equipamiento para la seguridad pública.

Los gobernadores valoraron que el Presidente los recibiera por cerca de tres horas y escuchara sus planteamientos. Sin embargo, advirtieron que esperan que los compromisos se traduzcan en acciones concretas. “Ver para creer”, señalaron algunos representantes regionales, enfatizando que la descentralización debe reflejarse en mejoras reales para la calidad de vida de las personas y en una mayor autonomía para las regiones.

Según indicaron, el ministro de Hacienda se comprometió a sostener reuniones individuales con cada gobierno regional para abordar sus necesidades específicas.