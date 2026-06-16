El debate por el acceso de niños, niñas y adolescentes a redes sociales volvió a instalarse con fuerza luego de que Reino Unido avanzara en restricciones para menores de 16 años. En Chile, en tanto, el Gobierno analiza mecanismos como el uso de la Clave Única para verificar la edad de quienes ingresan a estas plataformas.

En conversación con ADN Hoy, la médico neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes Calderón, de la Universidad de Chile, abordó los riesgos del uso temprano de redes sociales, celulares inteligentes y plataformas digitales.

La especialista fue categórica al advertir que el problema ya impacta en la salud mental infantil: “Sin duda alguna que estamos frente a una situación de importante compromiso de la salud mental y del bienestar integral de los niños”.

“No deberían tener un celular inteligente antes de los 14 años”

Céspedes explicó que el daño asociado al uso de plataformas digitales tiene relación con contenidos, adicción y exposición temprana. “El daño que se puede producir, especialmente en cuanto a contenidos y en cuanto a la probabilidad de adicción, es muy alta”, sostuvo.

La especialista planteó que, ante un escenario de daño ya instalado, las medidas restrictivas pueden resultar necesarias. “En medicina se dice prevención terciaria, eso significa ‘el daño ya está hecho, evitemos que se siga profundizando’”, afirmó. Y añadió: “Todo vale, aunque sea duro, aunque sea tajante, aunque sea extremo”.

Sobre la edad recomendada para acceder a un celular con internet, Céspedes entregó una respuesta directa: “Desde el punto de vista médico, 14 años”. Luego precisó: “Los chicos no deberían tener un celular inteligente antes de los 14 años”, debido a que entre los 12 y 16 años el cerebro atraviesa una etapa clave de desarrollo.

Según explicó, durante la preadolescencia aún se consolidan la reflexión, la toma de decisiones y el control frente a influencias externas. “Antes no está, o sí está débil y muy sujeta a influencias externas”, señaló.

La neuropsiquiatra también advirtió que prohibir no basta. A su juicio, las restricciones deben ir acompañadas de educación digital en familias y colegios. “No se trata de solo prohibir, porque eso no tendría ningún sentido”, dijo.

En esa línea, mencionó otros riesgos asociados al mundo digital, como pornografía, retos virales y apuestas en línea. Sobre estas últimas, fue tajante: “Las apuestas en línea son peligrosísimas”.

Respecto al uso del celular en colegios, Céspedes defendió las restricciones, ya que, a su juicio, pueden recuperar espacios de interacción presencial. Finalmente, entregó una recomendación práctica para los hogares: “Dejar el celular fuera del dormitorio es una medida de sentido común, que es protectora”, cerró.