Empresario chileno rompe el silencio tras aparecer en video con DJ vinculada al Tren de Aragua: “Nunca tuve conocimiento...”
EL pasado lunes, CHV Noticias dio a conocer un polémico video que involucraba al reconocido empresario chileno.
El pasado lunes 15 de junio, CHV Noticias dio a conocer un video donde se muestra al empresario funerario chileno, Iván Martínez, junto a la DJ Jimena Araya, quien habría sido pareja del líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.
Este martes, Martínez utilizó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado donde explicó el contexto en el que se produjo dicho encuentro.
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“El video que se ha difundido corresponde a una grabación profesional, para una “campaña de ventas de jeans”, en efecto, presté mi casa por unas horas como locación para una producción, en junio del 2022, tal como se facilita cualquier espacio para este tipo de trabajos“, comentó.
“Ese gesto no significa respaldo ni cercanía con las personas ni actividades de quienes participaron en ella”, agregó.
El empresario mencionó que no tenía conocimiento de los vínculos que mantenía Jimena Araya con la organización delictiva.
“Lo que se observa en las imágenes corresponde al trato propio de una jornada de grabación y no refleja conocimiento alguno de su vida privada”, indicó.
“Lamento que el simple préstamo de un espacio se utilice para insinuar vínculos con el crimen organizado. He trabajado toda mi vida con esfuerzo y dentro de la ley, y así seguiré haciéndolo”, complementó.
Iván Martínez, además, comentó que instruyó a sus abogados para evaluar posibles acciones legales.
“He entregado los antecedentes a mis abogados para revisar lo publicado y resguardar mi honra y la de mis empresas, que se han visto injustamente expuestas”, afirmó.
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