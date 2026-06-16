Alerta por crisis de natalidad: Gobierno otorga urgencia a proyectos de ley que promueven la fertilidad

En medio de una profunda preocupación por los indicadores demográficos del país, el Gobierno anunció este martes la decisión de otorgar urgencia legislativa a dos proyectos de ley clave.

Las iniciativas están orientadas a fortalecer la promoción de la fertilidad, la prevención de la infertilidad y el acceso a información oportuna en salud reproductiva.

El anuncio fue liderado por la ministra de Salud, May Chomali, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, acompañadas por parlamentarios de las comisiones de Salud del Congreso.

¿En qué consisten los proyectos priorizados?

La estrategia del Ejecutivo aborda el problema desde dos frentes normativos:

Modificación a la Ley N°20.418: Incorpora expresamente la infertilidad dentro de las materias en las que el Estado debe entregar información, orientación y educación obligatoria a la población, potenciando la detección temprana.

Incorpora expresamente la infertilidad dentro de las materias en las que el Estado debe entregar información, orientación y educación obligatoria a la población, potenciando la detección temprana. Modificación al Código Sanitario: Incluye la prevención de la infertilidad dentro de las prestaciones de los profesionales de la salud, facultándolos para indicar exámenes preventivos y agilizar diagnósticos oportunos en los sistemas público y privado.

Un debate demográfico postergado

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró la medida del Ejecutivo y enfatizó la necesidad de abrir un debate que considera estancado.

“Durante años hemos dejado de lado el rol que deben cumplir las políticas públicas de informar, promover y entregar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor libertad y conocimiento. La crisis de natalidad exige abordar también la infertilidad, que hoy está reconocida como una enfermedad”, afirmó la parlamentaria.

Por su parte, la ministra de Salud, May Chomali, explicó que la herramienta más potente es la prevención y la equidad en el acceso: “Tanto las mujeres como las parejas y las familias deben contar con educación de calidad y acceso a estudios que les permitan conocer su situación de fertilidad y tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida”.

El respaldo a la urgencia legislativa es transversal debido a la gravedad del panorama demográfico chileno. La integrante de la Comisión de Salud del Senado, Ximena Órdenes, puso la alerta en las severas complicaciones de la tasa de reemplazo en el territorio nacional.

“En Chile la tasa global de fecundidad ha decrecido de manera muy importante: menos de un hijo promedio por mujer en edad fértil. Este es un problema de verdad, de los grandes problemas que va a enfrentar el país”, advirtió la senadora Órdenes.

Compromiso de tramitación rápida

Desde la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente de la Comisión de Salud, Andrés Celis, se comprometió a dar una rápida tramitación a las propuestas para asegurar el derecho a formar una familia de manera informada.

En tanto, el senador y médico ginecólogo Ricardo Celis sumó un elemento adicional a la discusión, subrayando la importancia de acelerar en paralelo el proyecto de ley de Endometriosis (Boletín N° 14750-11), el cual se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado y que resulta vital para asegurar diagnósticos tempranos y proteger la fertilidad femenina.