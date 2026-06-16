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VIDEO. Chilena embarazada en Vietnam denuncia trabas para salir del país con su hija y Cancillería responde

Yessenia Lagos asegura estar desesperada ante los trámites migratorios que podrían impedirle abandonar el país junto a su bebé tras el parto.

Nelson Quiroz

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Una chilena embarazada que reside temporalmente en Vietnam se viralizó en redes sociales tras denunciar que, una vez que nazca su hija, no podría abandonar el país junto a la menor durante un extenso periodo debido a trámites migratorios y de documentación.

La mujer, identificada como Yessenia Lagos, aseguró sentirse “desesperada” ante la incertidumbre que enfrenta a pocos días de someterse a una cesárea.

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A través de videos publicados en TikTok, la joven relató que se encuentra en Vietnam en calidad de turista, sin seguro médico, y cuestionó que su visa pueda vencer antes de que su hija cuente con la documentación necesaria para viajar.

Me parece ilógico que yo pueda salir del país y mi hija no”, señaló, agregando que su principal preocupación es poder abandonar Vietnam junto a la recién nacida una vez que se concrete el parto.

Lagos explicó que llegó al país asiático junto a su pareja luego de haber vivido en Australia y España. Sin embargo, afirmó que desde su llegada no se ha sentido cómoda debido a las condiciones climáticas y sanitarias que, según su experiencia, ha enfrentado en la zona donde reside. Además, aseguró que sus recursos económicos son limitados y que actualmente solo cuenta con fondos para cubrir el nacimiento de la bebé.

Consultada por el caso, la Cancillería informó a T13 que el Consulado de Chile en Hanói ha mantenido contacto con la ciudadana desde febrero y que, en distintas oportunidades, se le explicaron los alcances sanitarios y migratorios de su situación.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, también se le recomendó regresar a Chile mientras ello fuera posible y se han evaluado alternativas dentro del marco legal vigente en Vietnam. Mientras espera el nacimiento de su hija, Lagos insiste en que su prioridad es encontrar una solución que le permita salir del país junto a la menor lo antes posible.

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