“Perdí cuatro embarazos, no puedo tener hijos de manera natural, porque eso pondría en riesgo mi vida” / Agencia Getty

María Becerra compartió uno de los testimonios más difíciles de su vida personal. En una reciente entrevista realizada en Latino Champs, la cantante argentina habló por primera vez sobre las pérdidas de embarazo que sufrió durante los últimos años y el diagnóstico médico que recibió.

La intérprete relató que entre 2023 y 2025 perdió cuatro embarazos junto a su pareja, J Rei, experiencia que dejó profundas secuelas físicas y emocionales.

Durante la conversación, María Becerra explicó que los médicos le advirtieron que un nuevo embarazo natural podría poner en riesgo su vida. “Perdí cuatro embarazos. No puedo tener hijos de manera natural, porque eso pondría en riesgo mi vida”, confesó.

La artista contó que el primero de esos embarazos fue ectópico, una condición en la que el embrión se implanta fuera del útero. Según relató, esa emergencia médica provocó la rotura de una trompa de Falopio y una hemorragia interna que requirió atención inmediata.

Con el paso del tiempo, la cantante enfrentó nuevas pérdidas gestacionales. Dos de esos embarazos terminaron en abortos espontáneos, mientras que el último episodio fue el más grave y la dejó en una situación crítica.

“Casi me mata. Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’”, relató la intérprete.

La cantante indicó que “creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa, con que todos los estudios salen bien y entonces, ¿qué es lo que tengo?“.

Pese a todos los episodios vividos, María Becerra aseguró que su deseo de formar una familia junto a su pareja sigue intacto. Eso sí, contó que deberá buscar alternativas que no comprometan su salud.