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VIDEO. Los Tenores, entre el decepcionante debut de España en el Mundial y el dispar momento de Colo Colo, la U y la UC

En el programa de este lunes, nuestros panelistas analizaron el histórico empate que rescató Cabo Verde ante España. También comentaron las goleadas de albos y cruzados, además del empate de los azules con La Calera.

Daniel Ramírez

Los Tenores, entre el decepcionante debut de España en el Mundial y el dispar momento de Colo Colo, la U y la UC

En la edición de Los Tenores de este lunes 15 de junio, nuestros panelistas analizaron el sorpresivo e histórico empate que rescató Cabo Verde ante España en el Mundial 2026.

Leo Burgueño, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Carlos Costas y Danilo Díaz, enviado especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, anticiparon además el debut mundialista de Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, que se medirá contra Arabia Saudita esta tarde.

También comentaron las goleadas de Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 15 del Campeonato Nacional, así como el empate de Universidad de Chile ante Unión La Calera.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 15 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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