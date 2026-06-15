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De una yegua a 24 kilos de manjar: los insólitos objetos olvidados por usuarios de Uber en Chile

El ranking anual de la plataforma reveló los artículos más curiosos perdidos por usuarios durante sus viajes, además de confirmar cuáles son los objetos que más se olvidan en el país.

Nelson Quiroz

Ley Uber

Ley Uber / picture alliance

Los teléfonos celulares, billeteras y mochilas siguen encabezando la lista de objetos olvidados por los usuarios de Uber en Chile. Sin embargo, el más reciente informe de la plataforma también reveló una serie de artículos tan inusuales como sorprendentes, entre ellos una yegua de carga, 24 kilos de manjar y una prótesis dental envuelta en una servilleta.

La información forma parte de la décima edición del Lost & Found Index, ranking anual que recopila los objetos reportados como extraviados tras finalizar viajes realizados a través de la aplicación.

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Según el estudio, los artículos más olvidados en el país corresponden principalmente a elementos de uso cotidiano. El listado está liderado por teléfonos móviles, seguidos por billeteras, mochilas, llaves, pasaportes, audífonos, ropa, lentes, dinero en efectivo y joyas.

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No obstante, fueron los hallazgos más extravagantes los que llamaron la atención este año. Entre ellos figuran un trofeo de campeonato de fútbol, un peluche de capibara, un diploma universitario, un charango, un CD del cantante Roberto Carlos y una caja con 51 alfajores.

Uno de los casos más curiosos fue el de una yegua de carga olvidada tras un trayecto, además de los 24 kilos de manjar reportados por un usuario.

El informe también identificó patrones de comportamiento. Los sábados entre las 20:00 y las 23:00 horas concentran la mayor cantidad de reportes de objetos perdidos, seguidos por los viernes entre las 19:00 y las 22:00 horas. Además, fechas como el 13 de septiembre, en la antesala de Fiestas Patrias, y Halloween, el 31 de octubre, registran un aumento significativo de olvidos.

“Todos hemos vivido ese momento de preocupación cuando nos damos cuenta de que dejamos algo importante atrás”, señaló Federico Prada, gerente general de Uber en Chile, quien destacó que cerca de nueve de cada diez objetos reportados logran ser recuperados y devueltos a sus propietarios gracias a las herramientas disponibles en la aplicación para contactar a los conductores y coordinar la entrega.

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