“Elimina capacidad penitenciaria”: parlamentarios del Maule rechazan cierre del CDP de Chanco y acusan falta de diálogo

La decisión de cerrar el Centro de Detención Preventiva de Chanco abrió un nuevo flanco para Gendarmería y el Ministerio de Justicia en la Región del Maule.

Parlamentarios de la zona cuestionaron la medida y advirtieron que el cierre del recinto podría agravar el actual escenario penitenciario, marcado por la sobrepoblación y la falta de infraestructura.

El anuncio contempla el traslado de los internos que permanecen en el establecimiento, situación que generó molestia entre autoridades locales, funcionarios y vecinos de la comuna, según plantearon los legisladores.

Una de las críticas apuntó directamente a la forma en que se comunicó la determinación. La senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, acusó que la región fue informada sin una explicación suficiente ni una instancia previa de conversación.

“Quiero expresar nuestra preocupación, pero también nuestro rechazo a esta decisión. No es aceptable que una medida de esta magnitud se adopte sin informar a las autoridades de la región, sin dialogar con la comunidad y sin entregar una explicación clara de sus fundamentos”, señaló.

“Lo que corresponde en una materia tan sensible es transparencia, participación y una evaluación seria de sus consecuencias, no decisiones adoptadas de manera unilateral que terminan con la región enterándose a última hora”, afirmó Balladares, según consignó La Tercera.

El cuestionamiento también se centró en el impacto que tendría cerrar un recinto penal en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país. Según la senadora, la medida reduce capacidad penitenciaria en una región que también debe enfrentar la presión del sistema.

“Chile enfrenta una crisis carcelaria evidente, con recintos sobrepoblados, déficit de infraestructura y una creciente presión sobre el sistema penitenciario. Por eso no sólo nos preocupa, sino que rechazamos una decisión que elimina capacidad penitenciaria en la región sin que se hayan explicado adecuadamente sus fundamentos”, agregó.

En paralelo, el diputado del Partido Republicano Daniel Bustos planteó que el CDP de Chanco no debiera ser cerrado, sino reforzado como un espacio orientado a la reinserción social.

“El CDP de Chanco alberga internos de baja peligrosidad y durante años ha sido un ejemplo de reinserción social. Incluso podría transformarse en una alternativa para recibir población penal de similares características proveniente de recintos cercanos que hoy enfrentan problemas de sobrepoblación. En lugar de cerrar esta cárcel, creemos que el Estado debiera evaluar cómo fortalecer ese modelo”, indicó.