Desesperada búsqueda de camarógrafo desaparecido en La Florida: familia denuncia extorsiones y pide ayuda a mujer que lo conocía

La familia de Martín Figueroa Cruz, audiovisual y camarógrafo de 31 años desaparecido desde el pasado viernes en la comuna de La Florida, continúa una intensa búsqueda marcada por la incertidumbre y la angustia.

El joven salió de su domicilio luego de manifestar un complejo estado emocional y la intención de acudir a un servicio de urgencias, pero desde entonces no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero.

Según relataron sus cercanos, Martín abandonó la vivienda antes de que su padre pudiera acompañarlo al centro asistencial. Desde ese momento se activó una denuncia por presunta desgracia y comenzaron diversas diligencias encabezadas por la PDI, incluyendo consultas en hospitales, comisarías y el Servicio Médico Legal.

Paralelamente, familiares y amigos han recorrido sectores que él frecuentaba, como el Parque Panul, mientras intentan reconstruir sus últimos movimientos.

La situación se ha visto agravada por una serie de llamadas extorsivas que recibió la familia tras difundir afiches de búsqueda en redes sociales. De acuerdo con el testimonio de Belén Figueroa en TVN, hermana del desaparecido, desconocidos contactaron a sus padres asegurando que tenían retenido a Martín y exigiendo dinero a cambio de información.

Sin embargo, los supuestos captores no pudieron entregar antecedentes concretos que acreditaran conocer al joven, por lo que la familia descartó la veracidad de los mensajes.

En medio de la búsqueda surgió una nueva línea de interés para sus cercanos. Belén reveló que Martín había comenzado recientemente una relación con una mujer cuya identidad no alcanzó a compartir con familiares ni amigos. Según explicó, ambos habrían sostenido una discusión durante la última semana.

Por ello, hizo un llamado público a esta persona para que se comunique con la familia o con las autoridades si cuenta con algún antecedente que pueda contribuir a encontrarlo.

La última información conocida indica que Martín habría salido de su casa llevando una manta y su computador portátil. Su familia insiste en que nunca antes había desaparecido sin avisar y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.