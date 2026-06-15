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Arturo Salah y un eventual regreso de Pellegrini a La Roja: “No lo veo como el entrenador de la selección, sino...”

El expresidente de la ANFP proyectó la chance de que el “Ingeniero” vuelva a dirigir en nuestro país.

Carlos Madariaga

Arturo Salah y un eventual regreso de Pellegrini a La Roja: “No lo veo como el entrenador de la selección, sino...”

Arturo Salah y un eventual regreso de Pellegrini a La Roja: “No lo veo como el entrenador de la selección, sino...” / Agencia Getty

Desde hace meses, el debate se viene dando en el fútbol chileno respecto a quién debe hacerse cargo de la selección nacional, dando por entendido, para varios, que Nicolás Córdova es solo un interino.

Todo considerando que, más aún, las especulaciones siguen adelantando una chance de que Manuel Pellegrini se haga cargo de La Roja, pero todo está en duda considerando la separación en curso entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, además de las elecciones que habrá en noviembre para escoger al reemplazante de Pablo Milad.

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Quien estuvo más cerca de hacer que el “Ingeniero” estuviera en la banca nacional fue Arturo Salah, en su período a cargo del balompié nacional. ¿Ve hoy cerca la opción que su amigo pueda dirigir a Chile?

Si es por Manuel, por protegerlo, que no venga. Si es por el fútbol chileno, que venga. Es una decisión que él tiene que tomar cuando las cosas estén claras, ahora no hay ninguna claridad. Y que se den los tiempos. Cuando quise traerlo no ocurrió”, explicó el expresidente de la ANFP en diálogo con radio Infinita, precisando cómo proyecta a Pellegrini en nuestro país.

No lo veo como entrenador de la selección, sino como el hombre que dirija una dirección técnica integral: recorriendo el país, involucrando a los entrenadores en el proyecto, meterse con el fútbol amateur, profesional, joven. Requiere un liderazgo como el que él tiene”, recalcó Salah, haciendo una particular analogía al momento de destacar la carrera del “Ingeniero”.

Tiene que ser el director técnico nacional. Ese sería un buen cargo. Llegó a dirigir al Real Madrid, es como para un sacerdote ser papa. No sé si se aquilata acá en Chile la dimensión de lo que hizo Manuel. El problema nuestro es cómo tomamos los resultados”, cerró Arturo Salah.

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