Arsenal pagó 40 millones de euros por él y eligió el dorsal que usaba Alexis Sánchez: “De niño lo admiraba”

Mientras Alexis Sánchez sigue sin decidir en que club seguirá su carrera en el fútbol profesional, el Arsenal, club que lo vio brillar, sigue buscando un extremo izquierdo que esté a la altura de su legado.

En el presente mercado ficharon desde el Brujas de Bélgica a Christos Tzolis por 40 millones de Euros, joven de 24 años que, sin miedo a las expectativas, eligió el mismo número de camiseta con el que tocopillano brilló en Londres.

En una entrevista con Sky Sports, el habilidoso delantero griego se refirió a por qué eligió el “17” para su dorsal, dejando grandes palabras para el “Niño Maravilla” y su carrera con los “Gunners”.

“Por supuesto, vi mucho fútbol y él fue un jugador destacado del Arsenal como extremo izquierdo. Es uno de los jugadores a los que admiraba cuando era más joven. Y también veo algunas similitudes con él“, dijo el nuevo fichaje de Mikel Arteta.

Sin embargo, reconoció que no eligió el 17 pensando en Alexis. “Esa no es la razón por la que tomé el número. Era más bien que no había tantas opciones para los números más bajos, y también estaban disponibles los números 18 y 19. Los tuve en el pasado, así que no quería volver a usarlos”, aseguró.

“Es lindo. Alexis Sánchez tenía el número 17, así que espero tener el mismo éxito”, sentenció Tzolis.