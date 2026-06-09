;

VIDEO. El desierto chileno como laboratorio espacial: Científicos de la NASA llegan a Arica para investigar cultivos lunares

Los expertos Bruce Link y Trent Smith participarán en el “Gran Encuentro del Desierto” buscando aprovechar las condiciones extremas del norte chileno de cara a las misiones Artemis 3 y 4.

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

WAKI Labs

WAKI Labs

01:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La región de Arica y Parinacota se prepara para convertirse en un polo estratégico para el futuro de la exploración espacial. Durante esta semana, específicamente los días 12 y 13 de junio, los destacados científicos de la NASA, el Dr. Bruce Link y Trent Smith, aterrizarán en el norte del país para participar en la segunda edición del “Gran Encuentro del Desierto”.

Este importante evento es financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional y ejecutado por la organización Wakilabs, la cual está enfocada en la generación de ecosistemas. La presencia de los expertos estadounidenses tiene un objetivo científico claro y ambicioso: orientar la construcción de sistemas que permitan entender cómo se comportan y desarrollan diversos cultivos en entornos “ultra extremos”. Esta información será vital para que la NASA pueda seleccionar qué plantas llevar en sus próximas misiones a la Luna y cómo hacerlas crecer para poder alimentar a los primeros asentamientos espaciales.

Arica: Un laboratorio natural contra reloj

La urgencia de la NASA por avanzar en esta materia responde a los plazos de sus futuros lanzamientos. Patricio Arias, cofundador de Wakilabs y organizador del evento, explicó que la agencia espacial estadounidense viene con la clara intención de colaborar y establecer canales de investigación conjunta. “Ellos también están contra reloj por todas las misiones lunares que se vienen por Artemis 3 y Artemis 4”, señaló Arias, destacando que Arica cuenta con ventajas naturales que la convierten en un verdadero laboratorio para probar plantas que son candidatas a viajar al espacio.

Para llevar a cabo esta tarea, la delegación cuenta con perfiles altamente especializados. Por un lado, el Dr. Link es un científico experto en biotecnologías, mientras que su colega Trent Smith se dedica específicamente al desarrollo de sistemas alimentarios pensados para las futuras expediciones a la Luna y, eventualmente, a Marte.

Las condiciones extremas que atraen a la NASA

La elección del extremo norte de Chile no es casualidad. Ambos científicos detallaron que la NASA eligió viajar a la zona de Arica porque el área geográfica comprendida entre el nivel del mar y el altiplano ofrece una “rara combinación de condiciones naturales”. Este entorno refleja a la perfección los enormes desafíos que los expertos estudian a diario, tales como los altos niveles de radiación, los cambios extremos de temperatura y la compleja disponibilidad de agua.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad