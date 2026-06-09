La región de Arica y Parinacota se prepara para convertirse en un polo estratégico para el futuro de la exploración espacial. Durante esta semana, específicamente los días 12 y 13 de junio, los destacados científicos de la NASA, el Dr. Bruce Link y Trent Smith, aterrizarán en el norte del país para participar en la segunda edición del “Gran Encuentro del Desierto”.

Este importante evento es financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional y ejecutado por la organización Wakilabs, la cual está enfocada en la generación de ecosistemas. La presencia de los expertos estadounidenses tiene un objetivo científico claro y ambicioso: orientar la construcción de sistemas que permitan entender cómo se comportan y desarrollan diversos cultivos en entornos “ultra extremos”. Esta información será vital para que la NASA pueda seleccionar qué plantas llevar en sus próximas misiones a la Luna y cómo hacerlas crecer para poder alimentar a los primeros asentamientos espaciales.

Arica: Un laboratorio natural contra reloj

La urgencia de la NASA por avanzar en esta materia responde a los plazos de sus futuros lanzamientos. Patricio Arias, cofundador de Wakilabs y organizador del evento, explicó que la agencia espacial estadounidense viene con la clara intención de colaborar y establecer canales de investigación conjunta. “Ellos también están contra reloj por todas las misiones lunares que se vienen por Artemis 3 y Artemis 4”, señaló Arias, destacando que Arica cuenta con ventajas naturales que la convierten en un verdadero laboratorio para probar plantas que son candidatas a viajar al espacio.

Para llevar a cabo esta tarea, la delegación cuenta con perfiles altamente especializados. Por un lado, el Dr. Link es un científico experto en biotecnologías, mientras que su colega Trent Smith se dedica específicamente al desarrollo de sistemas alimentarios pensados para las futuras expediciones a la Luna y, eventualmente, a Marte.

Las condiciones extremas que atraen a la NASA

La elección del extremo norte de Chile no es casualidad. Ambos científicos detallaron que la NASA eligió viajar a la zona de Arica porque el área geográfica comprendida entre el nivel del mar y el altiplano ofrece una “rara combinación de condiciones naturales”. Este entorno refleja a la perfección los enormes desafíos que los expertos estudian a diario, tales como los altos niveles de radiación, los cambios extremos de temperatura y la compleja disponibilidad de agua.