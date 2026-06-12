“No es una situación fácil”: Jarry se baja de Wimbledon y pone en riesgo su presencia en Copa Davis / Icon Sportswire

Nicolás Jarry vive un verdadero calvario en torno a su actualidad tenística, considerando que no juega desde abril, donde recrudecieron sus problemas en el codo.

El ex número 1 de Chile debió bajarse de gran parte de la gira europea de arcilla, pero volvió al Viejo Continente hace algunas semanas para prepararse de cara a los torneos sobre pasto.

Sin embargo, estando en Barcelona, el propio 189 del mundo reconoció, en un comunicado en redes sociales, que “las cosas no han salido como esperaba”, asegurando que no podrá volver a competir.

“Regreso a Santiago para reunirme con mis médicos y evaluar los próximos pasos. No es una situación fácil, pero voy a seguir haciendo todo lo posible para encontrar una solución y volver a la cancha lo antes posible”, remarcó Jarry, que con esto no jugará Wimbledon, donde defendía octavos de final, cuestión que le hará caer al puesto 660 del mundo.

“Ojalá pueda superar este obstáculo y volver a representar a Chile, con la ilusión de llegar a Copa Davis”, concluyó el jugador de 30 años, poniendo en duda si podrá estar en la serie de septiembre ante España.