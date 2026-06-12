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La aterradora predicción sobre el Mundial 2026 de la que todos están hablando: Alerta en partido clave

“Va a ser bien fuerte”, aseguró una tarotista hace un par de semanas.

Javier Méndez

La aterradora predicción sobre el Mundial 2026 de la que todos están hablando: Alerta en partido clave

El Mundial 2026 ya comenzó y el mundo tiene los ojos puestos en México, Estados Unidos y Canadá.

Pero mientras millones de personas siguen los partidos, una inquietante predicción lleva semanas circulando en redes sociales y generando debate.

Según algunas voces de supuestos videntes, algo extraordinario —y aterrador— podría ocurrir en plena transmisión durante el torneo. No tendría nada que ver con el deporte.

Según los seguidores de Baba Vanga, la vidente búlgara fallecida en 1996, el primer contacto documentado con vida extraterrestre ocurriría durante un gran evento deportivo en 2026.

La frase que se ha viralizado es: “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento”.

Sin embargo, muchos han cuestionado que no existe respaldo que avale estas teorías ni pruebas de que Baba Vanga haya realizado efectivamente una predicción vinculada al torneo más importante del balompié.

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La predicción de Latife Soto que se hizo viral

El otro nombre que aparece en esta historia es el de la tarotista nacional Latife Soto. En el programa La Hora de Jugar de Mega, Soto aseguró que durante un partido “súper importante” del Mundial 2026 aparecería un objeto volador no identificado sobre un estadio.

En mayo, la vidente precisó que el avistamiento ocurriría específicamente en un gran estadio de México. La predicción no entrega fecha ni partido concreto. “Se va a mostrar justo. Mucha gente lo va a ver con sus propios ojitos a través del televisor”, señaló la guía espiritual.

“Va a ser bien fuerte”, cerró frente a Francisco “Chapu” Puelles.

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