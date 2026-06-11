;

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Nuevo pronóstico revela el período clave con más probabilidad de precipitaciones en la RM

Tras el paso del último sistema frontal, las nubes volverán a la Región Metropolitana. Revisa aquí cómo estará el tiempo durante los próximos días.

Javier Méndez

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Nuevo pronóstico revela el período clave con más probabilidad de precipitaciones en la RM

Después de las lluvias registradas durante el miércoles 10 de junio, la Región Metropolitana volvió a quedar bajo condiciones más frías este día jueves.

Según Meteored, el sistema frontal dejó montos bastante dispares en la RM. En Quinta Normal, estación de referencia para el centro de Santiago, cayeron apenas 0,6 mm, mientras que sectores de la provincia de Melipilla marcaron hasta 12,6 mm.

Sin embargo, la pregunta que seguramente muchos se hacen es si las precipitaciones regresarán a Santiago durante los próximos días.

Revisa también:

ADN

Lluvia en Santiago: cuál es el “día clave” para la Región Metropolitana

Acorde al mismo portal web especializado, el escenario volverá a cambiar desde este viernes 12 de junio. Un nuevo sistema frontal avanzará por el sur del país y empujará nubosidad hacia la zona central. Esto dejará un ambiente más cubierto e inestable en la RM.

El “día clave” será entre la tarde del viernes y la mañana del sábado 13 de junio. De acuerdo con el modelo europeo ECMWF, citado por Meteored, existe cerca de un 40% de probabilidad de que lleguen más precipitaciones.

Pero ojo, los sectores con más chances de recibir agua serían los puntos altos de la cordillera metropolitana.

Para el valle de Santiago, en cambio, el pronóstico actual es más débil que en días anteriores. Las últimas actualizaciones no muestran señales claras de lluvia para la ciudad.

Si nos centramos en las temperaturas, el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) adelanta cifras entre 8°C y 16°C para el viernes, y entre 10°C y 18°C para este sábado 13. Durante las jornadas posteriores aumentarán un poco más.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad