¿Vuelve la lluvia a Santiago? Nuevo pronóstico revela el período clave con más probabilidad de precipitaciones en la RM

Después de las lluvias registradas durante el miércoles 10 de junio, la Región Metropolitana volvió a quedar bajo condiciones más frías este día jueves.

Según Meteored, el sistema frontal dejó montos bastante dispares en la RM. En Quinta Normal, estación de referencia para el centro de Santiago, cayeron apenas 0,6 mm, mientras que sectores de la provincia de Melipilla marcaron hasta 12,6 mm.

Sin embargo, la pregunta que seguramente muchos se hacen es si las precipitaciones regresarán a Santiago durante los próximos días.

Lluvia en Santiago: cuál es el “día clave” para la Región Metropolitana

Acorde al mismo portal web especializado, el escenario volverá a cambiar desde este viernes 12 de junio. Un nuevo sistema frontal avanzará por el sur del país y empujará nubosidad hacia la zona central. Esto dejará un ambiente más cubierto e inestable en la RM.

El “día clave” será entre la tarde del viernes y la mañana del sábado 13 de junio. De acuerdo con el modelo europeo ECMWF, citado por Meteored, existe cerca de un 40% de probabilidad de que lleguen más precipitaciones.

Pero ojo, los sectores con más chances de recibir agua serían los puntos altos de la cordillera metropolitana.

Para el valle de Santiago, en cambio, el pronóstico actual es más débil que en días anteriores. Las últimas actualizaciones no muestran señales claras de lluvia para la ciudad.

Si nos centramos en las temperaturas, el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) adelanta cifras entre 8°C y 16°C para el viernes, y entre 10°C y 18°C para este sábado 13. Durante las jornadas posteriores aumentarán un poco más.