Diputados UDI piden revocar pensiones de gracia por estallido social a personas con antecedentes penales

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República revisar y revocar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social a personas con antecedentes penales .

El documento fue entregado este jueves al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el presidente de la corporación, Jorge Alessandri, y la diputada Constanza Hube (UDI).

La iniciativa surge a raíz de los antecedentes revelados por la Contraloría, que detectó que decenas de beneficiarios de estas pensiones mantenían condenas o antecedentes por distintos delitos.

“Falsos exonerados”

Desde el Ministerio de Justicia, el diputado Alessandri explicó que se reunieron con el ministro para solicitar que, mediante decreto , anule las pensiones de gracia vitalicias otorgadas por el estallido social a personas que “tienen antecedentes penales anteriores a esa pensión, simultáneos o posteriores”.

En esa línea, sostuvo que el secretario de Estado “va a estudiar cada uno de los casos y hemos conversado sobre los falsos exonerados: miles de personas que reciben una pensión vitalicia que no merecían o que mintieron para recibirla”.