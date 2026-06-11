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Diputados UDI piden revocar pensiones de gracia por estallido social a personas con antecedentes penales

Los parlamentarios se reunieron con el ministro Fernando Rabat, quien, según señalaron, “va a estudiar cada uno de los casos”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Jorge Alessandri

Agencia UNO | Jorge Alessandri

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República revisar y revocar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social a personas con antecedentes penales.

El documento fue entregado este jueves al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el presidente de la corporación, Jorge Alessandri, y la diputada Constanza Hube (UDI).

La iniciativa surge a raíz de los antecedentes revelados por la Contraloría, que detectó que decenas de beneficiarios de estas pensiones mantenían condenas o antecedentes por distintos delitos.

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“Falsos exonerados”

Desde el Ministerio de Justicia, el diputado Alessandri explicó que se reunieron con el ministro para solicitar que, mediante decreto, anule las pensiones de gracia vitalicias otorgadas por el estallido social a personas que “tienen antecedentes penales anteriores a esa pensión, simultáneos o posteriores”.

En esa línea, sostuvo que el secretario de Estado “va a estudiar cada uno de los casos y hemos conversado sobre los falsos exonerados: miles de personas que reciben una pensión vitalicia que no merecían o que mintieron para recibirla”.

“Si tiene antecedentes penales, si decidió delinquir, todo Chile no tiene por qué pagarle una pensión”, concluyó.

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