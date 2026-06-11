Codelco aclara que no fue afectado: qué es Datamine y lo que se sabe del hackeo corporativo

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) emitió este miércoles una declaración pública para precisar el alcance de un eventual incidente de ciberseguridad vinculado a sus operaciones. La compañía estatal aclaró de forma taxiva que el evento digital no vulneró sus sistemas corporativos internos, sino que se radicó de manera exclusiva en la infraestructura informática de Datamine Chile S.A., una firma proveedora externa que administra la plataforma de seguridad preventiva ZYGHT, la cual presta servicios a más de 90 organizaciones.

El atacante informático adjudicó de forma pública la sustracción de aproximadamente 6,1 terabytes (TB) de datos globales desde la citada plataforma. No obstante, las revisiones preliminares ejecutadas por los equipos técnicos de la cuprífera chilena acotaron que el volumen de antecedentes asociados a Codelco se aproxima a 4,6 gigabytes (GB).

El desglose de este material revela que se compone principalmente por capturas fotográficas de instalaciones sin georreferenciación, actas de labores rutinarias o preventivas y documentos con una antigüedad superior a los dos años, de los cuales una fracción considerable corresponde a archivos vacíos debido a los métodos de almacenamiento del contratista.

Desde la minera pública enfatizaron que el inconveniente tecnológico no generó impactos en la continuidad operacional de sus distintas divisiones geográficas ni detuvo los procesos extractivos. Al no formar parte de la infraestructura crítica del negocio, el evento no puso en riesgo los intereses del Estado en su calidad de accionista, y según reportó la propia firma Datamine, la información expuesta carece de carácter confidencial o estratégico. Frente a esta situación, Codelco requirió formalmente al proveedor la entrega de auditorías forenses minuciosas, el nombramiento de un encargado ejecutivo y la rendición de las medidas de mitigación aplicadas.

Oficio parlamentario apunta a gestión previa

En paralelo a la aclaración de la cuprífera, el diputado Carlo Arqueros (Partido Republicano), miembro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y representante del Distrito 3 de la Región de Antofagasta, despachó un oficio de fiscalización dirigido al directorio de la minera estatal. La acción legislativa se originó tras la recepción de una denuncia de carácter anónimo que alertaba sobre una supuesta brecha de seguridad informática en la firma pública.

De acuerdo con las informaciones contenidas en el requerimiento del parlamentario, la vulneración habría afectado a repositorios denominados “codelco” y “codelco-prepro”, contenedores que registrarían un volumen estimado de 1,24 TB de información distribuidos en más de 1,9 millones de archivos digitales. Arqueros puntualizó en su escrito que los hechos denunciados habrían acaecido en el transcurso del mes de abril, periodo en el cual el directorio de la corporación minera era liderado por Máximo Pacheco.

Mediante el oficio de fiscalización, el diputado solicitó que Codelco corrobore o desmienta formalmente el hackeo, identifique si la filtración compromete planos de ingeniería, metodologías de seguridad o datos de infraestructura crítica, y transparente los protocolos de contingencia aplicados. Asimismo, el documento parlamentario exige aclarar si los hechos se reportaron a las corporaciones reguladoras competentes y los motivos por los cuales el caso no se había notificado previamente a la opinión pública.