Cae red de crimen organizado que operaba en cárceles chilenas con ayuda de gendarmes

Un masivo e histórico operativo simultáneo desplegado en diversas comunas de Chile culminó con la detención de 16 personas, incluidos cinco gendarmes, en el marco de una compleja investigación por delitos asociados al crimen organizado y la corrupción.

El procedimiento, denominado “El Dorado”, fue coordinado por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC) de la Fiscalía Regional de Coquimbo, en conjunto con la Fiscalía de Illapel, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile.

Las diligencias incluyeron el cumplimiento de 21 órdenes judiciales de entrada y registro. Estas se ejecutaron de manera simultánea en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Illapel y en diversos domicilios particulares ubicados en las comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la investigación apunta al desbaratamiento de una red dedicada a la asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos y cohecho. Entre las modalidades delictivas detectadas se encuentra el ingreso de elementos ilícitos a recintos penitenciarios.

El balance del operativo arrojó un saldo de 16 personas detenidas: 14 de ellas mediante órdenes judiciales previas y dos sorprendidas en situación de flagrancia. Una de las aristas más complejas del caso revela que cinco de los detenidos por orden judicial corresponden a funcionarios activos de Gendarmería de Chile.

Durante los allanamientos, el personal policial logró la incautación de un importante volumen de evidencias, entre las que destacan sustancias ilícitas (Cannabis sativa, ketamina, éxtasis y clonazepam), dispositivos de telefonía celular, dinero en efectivo, cinco vehículos motorizados y b asociadas a los delitos.

Formalización en reserva

El control de detención y posterior formalización de los 16 imputados se llevará a cabo este jueves 11 de junio de 2026 ante el Juzgado de Garantía de Illapel.

Desde la Fiscalía Regional de Coquimbo informaron que, debido a que existen diligencias que aún se encuentran en desarrollo y con carácter de reserva para asegurar el éxito de la investigación, el Ministerio Público no entregará nuevas declaraciones ni detalles informativos hasta que concluya la audiencia judicial respectiva.