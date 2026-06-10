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Encuesta CEP: alcalde Tomás Vodanvic es la figura política mejor evaluada en Chile

En tanto, la exministra Mara Sedini y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, son los personeros que generan mayor rechazo.

Juan Castillo

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La última Encuesta CEP volvió a entregar señales clave sobre el escenario político chileno, esta vez a partir de la evaluación de distintos personajes públicos.

El sondeo mostró un liderazgo claro en valoración positiva y, al mismo tiempo, altos niveles de rechazo hacia algunas figuras ligadas al Gobierno.

Según los resultados difundidos este miércoles, Tomás Vodanovic aparece como la figura política mejor evaluada del país, con un 48% de evaluación positiva y solo un 19% de negativa.

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Detrás del alcalde de Maipú se ubicaron tres nombres empatados con 35% de evaluación positiva: José Antonio Kast, Franco Parisi y Claudio Orrego. Sin embargo, el nivel de rechazo varía de forma importante entre ellos: Kast registra 38% de evaluación negativa, Parisi 30% y Orrego 26%.

Más abajo aparecen Gabriel Boric, Mario Desbordes y Jeannette Jara, todos con 32% de evaluación positiva. En este grupo también se observan diferencias relevantes en la valoración negativa: Boric llega al 42%, Jara al 40% y Desbordes al 30%.

En el otro extremo del listado, la exministra Mara Sedini figura como la personalidad con mayor rechazo, con 60% de evaluación negativa y 17% positiva. Luego aparece el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, con 51% de valoración negativa y 19% positiva.

También destacan los altos niveles de rechazo de Johannes Kaiser, con 50%; Guillermo Ramírez, con 39%; y Arturo Squella, también con 39%.

El resultado instala a Vodanovic como una de las figuras con mejor capital político en la medición, mientras otros nombres mantienen altos niveles de conocimiento, pero con una carga negativa significativa.

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