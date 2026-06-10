Salud estética: presentan proyecto que crea registro nacional para consultar clínicas y profesionales autorizados en Chile
La iniciativa busca entregar mayor seguridad a los pacientes mediante una plataforma digital gratuita y de acceso público.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) presentó un proyecto de ley que crea el Registro Nacional Público de Profesionales y Establecimientos de la Salud Estética, con el fin de fortalecer la seguridad de los pacientes.
La iniciativa propone crear una plataforma digital gratuita y de acceso público para verificar la habilitación de profesionales que realizan procedimientos estéticos y el estado de autorización de los establecimientos donde estos se llevan a cabo.
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Asimismo, establece que el registro estará bajo la dependencia de la Superintendencia de Salud y contendrá información relativa a profesionales que desarrollen actividades en el ámbito de la salud estética.
“Herramienta simple y accesible”
Al respecto, el diputado Arroyo señaló que “muchas personas acceden a tratamientos y procedimientos estéticos guiándose por publicidad en redes sociales o recomendaciones informales, sin tener certeza de si quien los realiza cuenta con las autorizaciones necesarias o si el establecimiento cumple las condiciones exigidas por la ley”.
“Lo que buscamos es entregar una herramienta simple y accesible para que cualquiera pueda verificar esa información antes de tomar una decisión que puede afectar directamente su salud”, añadió.
La moción contempla multas de entre 100 y 1.000 UTM, e incluso la clausura inmediata, para establecimientos que operen sin autorización sanitaria o con personal no habilitado.
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