Salud estética: presentan proyecto que crea registro nacional para consultar clínicas y profesionales autorizados en Chile

El diputado Roberto Arroyo (PSC) presentó un proyecto de ley que crea el Registro Nacional Público de Profesionales y Establecimientos de la Salud Estética, con el fin de fortalecer la seguridad de los pacientes.

La iniciativa propone crear una plataforma digital gratuita y de acceso público para verificar la habilitación de profesionales que realizan procedimientos estéticos y el estado de autorización de los establecimientos donde estos se llevan a cabo.

Asimismo, establece que el registro estará bajo la dependencia de la Superintendencia de Salud y contendrá información relativa a profesionales que desarrollen actividades en el ámbito de la salud estética.

“Herramienta simple y accesible”

Al respecto, el diputado Arroyo señaló que “muchas personas acceden a tratamientos y procedimientos estéticos guiándose por publicidad en redes sociales o recomendaciones informales, sin tener certeza de si quien los realiza cuenta con las autorizaciones necesarias o si el establecimiento cumple las condiciones exigidas por la ley”.

Roberto Arroyo Ampliar

“Lo que buscamos es entregar una herramienta simple y accesible para que cualquiera pueda verificar esa información antes de tomar una decisión que puede afectar directamente su salud”, añadió.