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Pronostican nuevo sistema frontal en Chile: revisa aquí el “día clave” en que caerán más de 60 mm (y las regiones afectadas)

El evento llegará a la zona centro-sur del país, con precipitaciones relevantes y viento.

Javier Méndez

Pronostican nuevo sistema frontal en Chile: revisa aquí el “día clave” en que caerán más de 60 mm (y las regiones afectadas)

Pronostican nuevo sistema frontal en Chile: revisa aquí el “día clave” en que caerán más de 60 mm (y las regiones afectadas) / sarayut Thaneerat

Un nuevo sistema frontal llegará a Chile durante esta semana y volverá a dejar lluvias en la zona centro-sur del país.

El evento comenzará a sentirse desde la madrugada del jueves 11 de junio, jornada que aparece como el “día clave” por los mayores montos de agua caída previstos.

Según Meteored, el margen frío de este segundo sistema frontal concentrará las mayores probabilidades de precipitación en la Región de Los Ríos, donde superarían el 80%.

Durante la mañana del jueves, la lluvia se mantendría principalmente en esa zona, aunque con el avance de las horas también alcanzaría a La Araucanía y a la provincia de Arauco.

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En detalle, el evento corresponde a precipitaciones normales a moderadas en sectores de La Araucanía y Los Ríos. Si se habla en cifras, podrían acumularse hasta 60 mm de lluvia en zonas precordilleranas de ambas regiones.

Para la noche del jueves, las probabilidades más altas se concentrarían en la provincia de Arauco, la provincia de Malleco, la provincia de Cautín y Los Ríos.

El sistema también estará acompañado de viento. Meteored proyecta rachas que podrían superar los 60 km/h durante la tarde del jueves en sectores de precordillera y cordillera. Durante la madrugada del viernes 12, las rachas podrían mantenerse cerca de los 50 km/h.

En paralelo, las lluvias comenzarían a declinar en Arauco, mientras que en La Araucanía y Los Ríos tenderían a debilitarse durante la tarde.

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