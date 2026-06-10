Jorge Sampaoli vuelve a dirigir y ya tiene nuevo club: anuncio oficial

Jorge Sampaoli vuelve a dirigir. Este jueves, el casildense fue oficializado como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, donde reemplazará en el cargo a Carlos Tevez y vivirá su primera experiencia en un club de la Primera División de Argentina.

“El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo institucional”, afirmó el elenco trasandino en redes sociales.

“Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional", agregaron.

El estratega de 66 años llega a Córdoba tras su último paso por Atlético Mineiro, equipo al que dirigió entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, cuando fue desvinculado debido a una serie de malos resultados,

De esta manera, sumará un nuevo club en su extenso currículum, que incluye equipos como Sevilla, Santos, Olympique de Marsella y Flamengo, además de un breve período a cargo de la selección de Argentina.

Sampaoli también dejó una huella imborrable en Chile. En el país dirigió a O’Higgins, Universidad de Chile y la selección chilena, siendo recordado por conquistar la Copa Sudamericana 2011 con los azules y la Copa América 2015 con La Roja.