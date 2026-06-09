Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy martes 9 de junio en Santiago

Durante esta jornada, continuarán las fiscalizaciones en las calles de la región Metropolitana por la restricción vehicular 2026.

Esta medida es parte del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente, y busca disminuir la contaminación ambiental en la capital.

La normativa rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se aplica en todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy martes 9 de junio en Santiago?

Quienes no respeten la restricción vehicular se exponen a multas que van entre 1 y 1,5 UTM, equivalentes aproximadamente a montos entre $70.000 y $90.000 para el infractor.

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy martes 9 de junio:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 0 y 1 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 0 y 1 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3.