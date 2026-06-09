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Papa León XIV y Bad Bunny se reúnen en Madrid tras coincidir en visita a España

El encuentro se produjo en el Estadio Santiago Bernabéu, en medio de la visita del Pontífice a Madrid y la residencia de conciertos que el artista puertorriqueño realiza en la capital española.

Cristóbal Álvarez

Papa León XIV y Bad Bunny se reúnen en Madrid tras coincidir en visita a España

El Papa León XIV sostuvo este lunes un encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en Madrid, en medio de la visita que ambos realizan a la capital española y que durante los últimos días concentró una amplia atención pública.

De acuerdo con información entregada por fuentes del Vaticano, la reunión se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario que ha albergado parte de la residencia de conciertos que el artista desarrolla en la ciudad.

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La cita ocurrió mientras el Pontífice cumple una agenda pastoral en Madrid entre el 6 y el 10 de junio. En paralelo, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, permanece en la capital española realizando una serie de presentaciones que se extenderán hasta marzo próximo.

A su llegada a Madrid, el Pontífice bromeó sobre la atención que compartían durante esos días en la ciudad y comentó que, aunque muchas personas asistirían a los conciertos del cantante, también esperaba congregar a fieles en sus actividades religiosas.

Hasta ahora, el Vaticano no ha entregado detalles sobre los temas abordados durante la reunión entre León XIV y Bad Bunny.

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