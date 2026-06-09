Papa León XIV y Bad Bunny se reúnen en Madrid tras coincidir en visita a España

El Papa León XIV sostuvo este lunes un encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en Madrid, en medio de la visita que ambos realizan a la capital española y que durante los últimos días concentró una amplia atención pública.

De acuerdo con información entregada por fuentes del Vaticano, la reunión se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario que ha albergado parte de la residencia de conciertos que el artista desarrolla en la ciudad.

La cita ocurrió mientras el Pontífice cumple una agenda pastoral en Madrid entre el 6 y el 10 de junio. En paralelo, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, permanece en la capital española realizando una serie de presentaciones que se extenderán hasta marzo próximo.

A su llegada a Madrid, el Pontífice bromeó sobre la atención que compartían durante esos días en la ciudad y comentó que, aunque muchas personas asistirían a los conciertos del cantante, también esperaba congregar a fieles en sus actividades religiosas.

Hasta ahora, el Vaticano no ha entregado detalles sobre los temas abordados durante la reunión entre León XIV y Bad Bunny.