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Hamás anuncia avances en negociaciones sobre alto el fuego: retirada israelí de la Franja de Gaza es uno de los puntos

El grupo sostiene conversaciones con las facciones palestinas y los mediadores egipcios.

Agencia Xinhua

Getty Images

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Hamás informó este martes de que se han registrado avances en las conversaciones en curso con las facciones palestinas y los mediadores egipcios sobre el alto el fuego en Gaza y la implementación de una hoja de ruta propuesta por los mediadores.

Taher al-Nunu, asesor de comunicación del jefe de la oficina política de Hamás, declaró ante los medios que “la delegación de Hamás y las fuerzas nacionales han preparado conjuntamente un borrador de respuesta nacional y responsable a la hoja de ruta presentada al movimiento por los mediadores para completar la aplicación del plan del presidente (estadounidense), (Donald) Trump”.

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Al-Nunu indicó que continúan los debates sobre la ejecución del acuerdo de alto el fuego, incluidos los asuntos pendientes de la primera fase, al tiempo que se consolidan los derechos políticos palestinos y hay avances rápidos con respecto a que el Comité Nacional para la Administración de Gaza asuma todas sus competencias.

Señaló que las conversaciones se centran en “intensificar el envío de ayuda humanitaria, poner en marcha operaciones de auxilio y reconstrucción, y lograr una retirada israelí completa de la Franja de Gaza que garantice la seguridad de nuestro pueblo palestino”.

Afirmó que todas las partes “han mostrado un alto grado de positividad y responsabilidad, con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable”.

Negociación entre facciones

Una delegación de Hamás encabezada por su líder en Gaza, Jalil al-Hayya, junto con representantes de otras facciones, llegó a El Cairo el viernes para unas conversaciones de varios días.

Este hecho se produce justo cuando el frágil alto el fuego de octubre de 2025 entre Hamás e Israel se está tambaleando, con cláusulas clave como el desarme y la reconstrucción que todavía no han sido aplicadas.

La primera fase del cese al fuego contempló el intercambio de prisioneros y detenidos, el ingreso de ayuda humanitaria a la franja y la retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas.

Estados Unidos anunció a mediados de enero el inicio de la segunda fase del alto el fuego, que incluye la retirada militar israelí completa, el desarme de Hamás, la reconstrucción y la creación de un órgano de gobierno transitorio en Gaza.

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