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Figura de Uruguay responde tras grave acusación que lanzó su hermano en contra de Bielsa: “Son cosas que no deben pasar”

Ronald Araújo reconoció que su hermano se equivocó. “Es un error y lo hablé con él”, comentó el zaguero del Barcelona.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Ronald Araújo, defensa del Barcelona y de la selección uruguaya, rompió el silencio este martes sobre la acusación que lanzó su hermano, Maikel Araújo, en contra de Marcelo Bielsa, a días para el inicio del Mundial 2026.

La polémica surgió por una lesión que sufrió el zaguero durante un entrenamiento con su selección. Cuando se conoció la noticia, el hermano de Ronald Araújo publicó una historia en redes sociales culpando a Bielsa. “Gracias por lesionar jugadores”, escribió Maikel Araújo.

Este martes, el seleccionado charrúa volvió a Montevideo tras un viaje a Madrid, donde se sometió a un tratamiento para su lesión. En diálogo con la prensa uruguaya, el futbolista reconoció que su hermano cometió un error por la publicación que hizo en contra del entrenador rosarino.

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“Me enteré de la publicación. La verdad, es un error de mi hermano y lo hablé con él. Son cosas que no deben pasar”, señaló Ronald Araújo.

Asimismo, el defensor negó que su lesión se haya producido debido a una exigencia excesiva por parte de Marcelo Bielsa. “No creo que haya sido eso, porque todo ha sido muy bien controlado. Hay muchos factores en una lesión”, sostuvo.

“Tengo una pequeña lesión en el gemelo y me fui a Madrid para hacerme el tratamiento con gente de confianza. No sabría explicarlo biológicamente, pero fue un tratamiento rápido”, aseguró el jugador del Barcelona sobre su viaje a España.

Sin embargo, Araujo dejó en duda su presencia en el primer partido de Uruguay en el Mundial. “No puedo confirmar que esté para el debut, pero voy a trabajar para eso. Vamos a ver cómo evoluciono en los próximos días”, concluyó.

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