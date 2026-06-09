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Brasil en el Mundial 2026: partidos, calendario, grupo y rivales

El “Scratch” tendrá interesantes desafíos en el inicio de la ruta que les permita soñar con su sexta estrella planetaria.

Carlos Madariaga

Brasil en el Mundial 2026: partidos, calendario, grupo y rivales

Brasil en el Mundial 2026: partidos, calendario, grupo y rivales / Sports Press Photo

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y en ADN.CL ya comenzamos a pensar en el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica, ante lo cual repasamos la agenda que tendrá uno de los candidatos de siempre: Brasil.

El “Scratch” llega a la Copa del Mundo apenas ubicándose quinto en las Eliminatorias Sudamericanas y, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el primer DT europeo de la selección en su historia, buscará reverdecer laureles.

Los pentacampeones del mundo no levantan el trofeo desde 2002 y, amparados en figuras como Vinicius Junior, Raphinha y el regreso de Neymar, buscarán dar batalla en Norteamerica, “tierra bendita” para ellos, considerando que ganaron el título en México 1970 y Estados Unidos 1994.

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Fixture y calendario de Brasil

El combinado “verdeamarelho” tendrá que recorrer diversos rincones de Estados Unidos para completar la fase zonal por el grupo C. Los horarios corresponden a la hora local de Chile.

Sábado 13 de junio

  • 18:00 hrs | Brasil vs. Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York

Viernes 19 de junio

  • 21:00 hrs | Brasil vs. Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Miércoles 24 de junio

  • 18:00 hrs | Brasil vs. Escocia | Hard Rock Stadium, Miami

El grupo C le plantea al “Scratch” lo más complejo al inicio, considerando que enfrentarán en el debut a Marruecos, semifinalista de Qatar 2022.

Luego, vendrán dos enfrentamientos más accesibles para el pentacampeón del mundo, considerando que se medirán ante Escocia y Haití.

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