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Tras éxito de ventas: Javiera Mena va por el Movistar Arena a full capacidad con histórico show de Esquemas Juveniles

La artista chilena liberará nuevos tickets para su show del 9 de diciembre, donde tocará completo el disco que marcó al pop independiente.

Juan Castillo

Tras éxito de ventas: Javiera Mena va por el Movistar Arena a full capacidad con histórico show de Esquemas Juveniles

Javiera Mena anunció la ampliación del aforo habilitado para su concierto en el Movistar Arena, donde celebrará los 20 años de Esquemas Juveniles, uno de los discos más influyentes del pop independiente latinoamericano.

La decisión llega luego de la rápida venta de las entradas disponibles para el show, programado para el próximo 9 de diciembre de 2026.

Con esta ampliación, la artista chilena llevará la celebración del álbum a full capacidad, en lo que se perfila como el concierto más importante y ambicioso de su carrera.

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Los nuevos tickets estarán disponibles desde este martes 9 de junio a las 12:00 horas a través de Puntoticket, abriendo una nueva oportunidad para quienes no alcanzaron entradas en la primera etapa de venta.

Sobre el hito, la cantante reflexionó: “Hacer un Movistar Arena sola con Esquemas Juveniles se siente como cerrar un círculo hermoso y gigante. Cuando yo compuse esas canciones, mi universo era diminuto y todo nacía desde un teclado Casio. Pensar que ese minimalismo hoy nos va a llevar a un escenario tan grande como el Movistar es muy fuerte”.

El concierto buscará respetar el sonido original de canciones como “Sol de Invierno” y “Al Siguiente Nivel”, con una puesta en escena técnica y visual de gran escala. Además, contará con invitados especiales y sorpresas que serán reveladas más adelante.

Mena adelantó que “el concierto va a ser un viaje fluido. Vamos a pasar de mi pequeña pieza con mi computador a muchos universos diferentes, en donde exploraré desde la ternura de las baladas hasta la apertura de la electrónica”.

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