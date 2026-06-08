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Presidente Kast insta al Senado a aprobar megarreforma: “Reconozcan que la ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión”

El Mandatario aseguró que la propuesta ha demostrado ser exitosa en otros países, ya que “genera más inversión y más trabajo”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

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En medio de su visita por Arica, el Presidente José Antonio Kast instó al Senado a aprobar la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional, que esta semana será discutido en la comisión de Hacienda.

En entrevista con Radio Cappissima, el Mandatario comentó que “lo que estamos haciendo es mejorar la gestión para que eso nos permita atraer inversión. Cuando hay inversión, crece el empleo, que es el flagelo hoy día que más afecta a nuestros compatriotas”.

“Si alguien nos dice que hay otra fórmula para generar trabajo e inversión, que la ponga sobre la mesa, porque en los últimos 10 años eso no ha ocurrido. En los últimos 10 años estamos viviendo las consecuencias de una política que, con buena intención se plantea por un sector político, yo creo que fracasó”, añadió.

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“Una mayoría de la nación votó por este proyecto político”

En esa línea, el Presidente José Antonio Kast enfatizó que “nosotros estamos planteando una opción distinta, que ha mostrado en distintos países del mundo ser exitosa, porque genera más inversión y más trabajo”.

“Y ese es el desafío que tienen en estos días los senadores, si aprueban o no la idea de legislar. Después tendrán que votar artículo por artículo, pero nosotros el llamado que hacemos es que se apruebe la ley de legislar y que después artículo por artículo vayamos votando”, agregó.

Por último, pidió a los legisladores que “se reconozca que una mayoría de la nación votó por este proyecto político que me toca encabezar. La gente confió en esa propuesta y esperamos que los parlamentarios, más allá de si piensan igual o no a nosotros, reconozcan que la ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión”.

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