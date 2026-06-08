Brutal crimen en Olmué: hombre es asesinado por más de 20 disparos al interior de complejo de cabañas

Hombre es asesinado con más de una veintena de disparos al interior de complejo de cabañas

Un violento homicidio ha conmocionado a la comuna de Olmué, en la Región de Valparaíso, tras registrarse un letal ataque armado durante la jornada. El equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía Porteña se encuentra desplegado en la zona para investigar el asesinato de un hombre de 45 años, quien fue acribillado en circunstancias que aún se buscan esclarecer.

Según los antecedentes preliminares, el suceso ocurrió cerca de las 14:00 horas en el sector de Camarico. Específicamente, el ataque tuvo lugar al interior del complejo de Cabañas Monteverde, a la altura del kilómetro 20,400 y en las cercanías de la cuesta La Dormida. En dicho recinto, la víctima fue atacada de forma letal, recibiendo más de una veintena de impactos de bala.

Los primeros en acudir al sitio del suceso fueron los efectivos de Carabineros pertenecientes a la tenencia de Olmué, quienes tras confirmar la presencia del cuerpo dieron aviso inmediato al Ministerio Público.

Dada la gravedad y la violencia del ataque, la Fiscalía instruyó la concurrencia urgente de personal especializado, movilizando a equipos desde Valparaíso para realizar los peritajes de rigor. En estos momentos, la investigación se encuentra en pleno desarrollo con el objetivo de recabar evidencias, reconstruir la dinámica del hecho y lograr identificar a él o los autores de este macabro homicidio.