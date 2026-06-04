Cinco hospitales y cinco familias unidas en una hazaña médica que logró un trasplante quíntuple de órganos en Chile

Un hito de ribetes históricos y de vanguardia médica se consolidó en el sistema sanitario nacional. El pasado 27 de mayo, cinco familias que no se conocían entre sí, pero que compartían la urgencia vital de un riñón, protagonizaron un inédito trasplante quíntuple cruzado de riñón en Chile. La hazaña requirió de un complejo e impecable despliegue logístico de carácter terrestre y aéreo para coordinar de forma simultánea el traslado de los órganos y el trabajo de los equipos médicos.

En la masiva cadena de intervenciones quirúrgicas participaron de manera integrada las dependencias de los hospitales públicos Barros Luco, Del Salvador, Sótero del Río, y el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, sumando además la infraestructura de la Clínica Santa María. La articulación integral de la red estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante del Ministerio de Salud.

El engranaje del Programa de Donación Renal Cruzada

El Coordinador Nacional de Trasplantes del Minsal, el doctor José Luis Rojas, explicó detalladamente que la modalidad cruzada representa una alternativa innovadora cuando un paciente cuenta con un familiar o cercano que tiene la voluntad de ser donante vivo, pero las pruebas médicas arrojan que no son compatibles genéticamente o por grupo sanguíneo. Ante esto, el sistema automatizado busca otra pareja en idénticas condiciones clínicas para entrelazar los requerimientos y hacer posible la donación de manera cruzada.

“Esto nace en 2015 con la idea de tratar de ampliar el donante vivo a través de un programa de donante cruzado (...) se hizo posible en 2017 con la promulgación de la Ley 20.988 que permitió dar inicio formal a estos procedimientos a nivel nacional”, puntualizó el doctor Rojas, precisando que es el Instituto de Salud Pública (ISP) el ente encargado de resguardar las listas de espera y ejecutar la búsqueda científica de las parejas idóneas.

En este masivo procedimiento, el Hospital Barros Luco Trudeau (HBL) —que ya había sido pionero en el país en este tipo de intervenciones en 2023— volvió a ocupar un rol protagónico al presentar a una madre y su hija como donante y receptora. Al respecto, la jefa del Servicio de Nefrología del HBL, la doctora Daniela Zamora, relató que tras los chequeos activaron una logística que contempló la habilitación paralela de dos pabellones dentro del hospital: uno destinado exclusivamente a la nefrectomía (extracción del órgano) y otro para el implante definitivo.

El director del Barros Luco, Walter Keupuchur, valoró la consolidación técnica del plantel, asegurando que tras haber participado en el primer hito nacional y en el segundo caso que incorporó el componente interregional, este procedimiento quíntuple ratifica que cuentan con profesionales multidisciplinarios robustos y calificados para cambiar vidas.

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Vanguardia en Latinoamérica frente a las listas de espera

Para las autoridades de la cartera de Salud, este logro representa el valor de contar con una red asistencial integrada. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, subrayó que el Programa Nacional de Donación Renal Cruzada constituye una de las innovaciones más relevantes de la salud pública a nivel mundial, catalogándola como una política que salva vidas y reduce las brechas de acceso. A la fecha, todos los pacientes intervenidos y sus respectivos donantes se encuentran en excelentes condiciones de salud, y varios de ellos están ad portas de recibir el alta médica.

Las estadísticas institucionales sitúan a Chile liderando la delantera en Latinoamérica en materia de trasplantes cruzados con donantes vivos. El balance del Ministerio de Salud arroja que se han ejecutado un total de 21 trasplantes bajo esta modalidad en poco más de dos años de vigencia, y las proyecciones técnicas apuntan a cerrar el presente año con al menos 12 intervenciones bajo este mecanismo complementario.

La estrategia cobra una relevancia urgente en el contexto nacional: según los registros oficiales actualizados, mientras que el año 2025 cerró con un total de 203 donantes efectivos en el país, actualmente existen 2.256 chilenos que permanecen en las listas de espera oficiales aguardando la aparición de un órgano para salvar o mejorar sustancialmente sus vidas.