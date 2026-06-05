Identifican a responsable de caída de fierro en Costanera Norte: dejó a 18 autos afectados

Durante la tarde de este jueves, un camión que excedía la altura permitida en la autopista Costanera Norte provocó un accidente que dejó 18 vehículos con daños y dos personas lesionadas de carácter leve en el sector de Kennedy, a la altura de Estoril.

Según informó la concesionaria durante la mañana de este viernes, la emergencia se originó cuando el vehículo de carga impactó una barrera de gálibo físico instalada en la ruta para controlar la altura máxima de los camiones que circulan por el lugar.

A raíz del choque, la estructura metálica se desprendió y quedó suspendida sobre la vía. Posteriormente, cayó sobre la calzada central, afectando a los automovilistas que transitaban en dirección al poniente.

Desde Costanera Norte detallaron que 15 de los vehículos afectados fueron atendidos en el mismo lugar del incidente, mientras que otros tres daños fueron reportados con posterioridad. Además, personal de emergencia prestó atención médica a dos personas que sufrieron lesiones leves.

La concesionaria también informó que logró identificar al camión involucrado mediante registros de cámaras y sistemas de control de la autopista. Según indicaron, el conductor continuó su trayecto tras el impacto y no se detuvo en el lugar.

Finalmente, la empresa señaló que todos los antecedentes recopilados, incluyendo registros audiovisuales y datos del vehículo, fueron entregados a Carabineros, institución que cursó una infracción por la circulación de un vehículo con sobredimensión que causó daños a terceros.