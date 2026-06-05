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“Marcó la historia social de Chile”: libro aborda la trascendencia del título del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991

En conmemoración de los 35 años desde la obtención del título continental, Álvaro Campos presentó “91″, un libro que rememora este momento desde el ámbito social, político y deportivo.

Lucas San Martín

“Marcó la historia social de Chile”: libro aborda la trascendencia del título del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991

Este 5 de junio se celebra la primeray única obtención de la Copa Libertadores por parte de un club chileno. En 1991, Colo Colo venció a Olimpia y dejó grabado su nombre para siempre en América.

A 35 años de esta histórica hazaña, Álvaro Campos presentó su libro titulado “91″ que rememora cómo se vivió para así comprender este histórico momento.

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Esta obra, publicada por Gol Triste Ediciones, no solo aborda la campaña del equipo dirigido por Mirko Jozić sino que sitúa al lector en el contexto social y político que vivía Chile durante los primeros años de la transición a la democracia.

En esa línea, “91″ reúne 91 textos e ilustraciones que reconstruyen distintos episodios y escenarios del Chile de la época, vinculándolos con la histórica campaña internacional de Colo Colo. También retrata aspectos de la vida cotidiana de esos años, mostrando cómo el fútbol se transformó en un espacio de encuentro para miles de personas.

Fue el triunfo más importante de la historia del fútbol chileno y marcó la historia social de Chile para siempre. Pero también es importante ejercer el recuerdo en un país que ha probado tener mala memoria... Los más grandes debemos transmitir estas historias a las nuevas generaciones, porque así se construyen las culturas de los países”, señaló Álvaro Campos.

Hoy es difícil representar lo que ocurrió en 1991. Había pocos canales de televisión, no existía el cable y todo el mundo estaba pendiente de lo mismo Durante esa semana se hablaba de Colo Colo en todas partes. Gran parte del país celebró el triunfo como una alegría colectiva”, cerró el escritor.

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