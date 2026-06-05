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VIDEO. Jardín infantil de Ñuñoa cumple 21 días con clases interrumpidas por presencia de ratones: apoderados exigen soluciones

Cerca de 100 niños y bebés permanecen sin actividades por problemas sanitarios en el Jardín y Sala Cuna Manzanilla.

Juan Castillo

E. Santa

Jardín infantil de Ñuñoa cumple 21 días cerrado por presencia de ratones: apoderados protestan exigendo soluciones

Jardín infantil de Ñuñoa cumple 21 días cerrado por presencia de ratones: apoderados protestan exigendo soluciones

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Apoderados y funcionarios del Jardín y Sala Cuna Manzanilla de Ñuñoa denunciaron la presencia reiterada de ratones en la cocina del recinto educativo, situación que mantiene las actividades interrumpidas desde hace 21 días.

El problema afecta a cerca de 100 bebés y niños, quienes permanecen fuera del sistema educativo o expuestos a una situación que las familias califican como de alta preocupación sanitaria.

Según la denuncia, el problema se habría mantenido incluso después de procesos de sanitización y fumigación.

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Durante esta mañana, apoderados protestaron fuera del establecimiento para exigir una solución urgente a la Municipalidad de Ñuñoa y a la Junji, apuntando a la necesidad de reanudar las actividades solo cuando existan condiciones sanitarias óptimas.

Las familias advirtieron que la interrupción del funcionamiento ha generado serios problemas para quienes no cuentan con redes de apoyo para cuidar a sus hijos durante la jornada.

Otro punto que preocupa a los apoderados es la alimentación que reciben los niños en el recinto. De acuerdo con lo señalado, el jardín entrega comida tres veces al día, apoyo con el que varias familias cuentan de manera permanente.

La comunidad educativa pidió soluciones de corto y mediano plazo, tanto para enfrentar la emergencia sanitaria como para garantizar que el establecimiento pueda volver a operar sin riesgos para los niños, funcionarios y familias.

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