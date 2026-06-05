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Apoderados y funcionarios del Jardín y Sala Cuna Manzanilla de Ñuñoa denunciaron la presencia reiterada de ratones en la cocina del recinto educativo, situación que mantiene las actividades interrumpidas desde hace 21 días.

El problema afecta a cerca de 100 bebés y niños, quienes permanecen fuera del sistema educativo o expuestos a una situación que las familias califican como de alta preocupación sanitaria.

Según la denuncia, el problema se habría mantenido incluso después de procesos de sanitización y fumigación.

Apoderados exigen respuestas a la Municipalidad de Ñuñoa y Junji

Durante esta mañana, apoderados protestaron fuera del establecimiento para exigir una solución urgente a la Municipalidad de Ñuñoa y a la Junji, apuntando a la necesidad de reanudar las actividades solo cuando existan condiciones sanitarias óptimas.

Las familias advirtieron que la interrupción del funcionamiento ha generado serios problemas para quienes no cuentan con redes de apoyo para cuidar a sus hijos durante la jornada.

Otro punto que preocupa a los apoderados es la alimentación que reciben los niños en el recinto. De acuerdo con lo señalado, el jardín entrega comida tres veces al día, apoyo con el que varias familias cuentan de manera permanente.

La comunidad educativa pidió soluciones de corto y mediano plazo, tanto para enfrentar la emergencia sanitaria como para garantizar que el establecimiento pueda volver a operar sin riesgos para los niños, funcionarios y familias.