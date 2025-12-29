Condenan a histórica cadena de jardines infantiles a indemnizar a inmobiliaria con pago de alquiler hasta 2038

Desde hace un buen tiempo atrás se dio a conocer sobre el complejo momento financiero que atraviesa la red de jardines infantiles Vitamina Chile SpA, quienes solicitaron su quiebra.

Ahora, el holding educativo fundado por Alejandro Bascuñán llegó a la Corte Suprema para tratar de revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que la condenó a indemnizar a la inmobiliaria Cautín. Esto, luego de incumplir su obligación en el pago de rentas del arrendamiento de un inmueble en Santiago.

Según consignó el Diario Financiero (DF), se estipuló que los jardines infantiles Vitamina deben indemnizar a la inmobiliaria con el pago del alquiler hasta febrero del 2038.

La red de jardines infantiles, mediante su recuso presentado ante el máximo tribunal del país, cuantificó una “condena real de más de $1.800 millones”. A esta, la calificaron como “absolutamente expropiatoria, ilegal, injusta y abusiva”.

La abogada de los jardines Vitamina Chile SpA, Jessica Morales, en su presentación a la Suprema, sostuvo que “la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 1558 del Código Civil por cuanto ignora absolutamente que, en este caso concreto, la mora de Vitamina en el pago de las rentas de arrendamiento se produjo por fuerza mayor o caso fortuito derivado de los hechos provocados por la pandemia del Covid-19″.

“Con la posibilidad de que Cautín lucre en paralelo con el inmueble y genere ganancias durante todo el tiempo que media entre la restitución del inmueble hasta el término del plazo del contrato, de forma injustificada y a costas de Vitamina”, agregó Morales.

De acuerdo al medio antes citado, la Corte de Apelaciones declaró que Vitamina Chile SpA deberá pagar a la inmobiliaria todas las rentas por el tiempo que medie entre la fecha de terminación del contrato de arrendamiento por culpa del arrendatario y el 28 de febrero de 2038.