Hallan cuerpo desmembrado e incinerado en sector rural de Curacaví

Un cuerpo desmembrado e incinerado fue hallado la tarde de este viernes en el sector Camino La Aurora, en la comuna de Curacaví, región Metropolitana.

El hallazgo ocurrió luego de que una vecina alertara sobre llamas en el lugar, pensando que se trataba de una quema de basura. Al llegar personal policial y disiparse el humo, se confirmó la presencia de restos humanos.

De manera preliminar, la víctima corresponde a un hombre adulto aún no identificado. La Fiscalía ECOH instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI para esclarecer el crimen.