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Foro conservador internacional anuncia encuentro en Chile: destacan que coincidirá con aniversario del rechazo a la nueva constitución

El Foro de Madrid, impulsado por Vox, se realizará en Santiago durante septiembre. Destacan que el gobierno de Kast “constituye una referencia para todas aquellas fuerzas políticas que aspiran a recuperar la seguridad, la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones”.

Mario Vergara

Getty images

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El Foro Madrid, una alianza internacional que congrega a partidos, líderes y organizaciones políticas de derecha y extrema derecha, anunció que realizará su V Encuentro Regional en Santiago de Chile el próximo 3 de septiembre.

La iniciativa, impulsada desde el año 2020 por la Fundación Disenso, el think tank vinculado al partido político español Vox, busca celebrar lo que han catalogado como la entrada de Iberoamérica a una “nueva era de cambio”, impulsada por las recientes victorias electorales de sus fuerzas afines en la región.

El simbolismo político de Chile

A través de sus canales oficiales, la organización detalló los motivos detrás de la elección de la capital chilena como sede de la cumbre, apuntando a un profundo significado para el presente y el futuro del bloque.

Según el Foro Madrid, la elección del Presidente José Antonio Kast, quien además fue uno de los primeros líderes en firmar la declaración fundacional conocida como la Carta de Madrid, inaugura una etapa que sirve de referencia continental para aquellas fuerzas que aspiran a “recuperar la seguridad, la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones”.

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A este hito político se suma un factor conmemorativo clave: la celebración de este V Encuentro se diseñó para coincidir con el aniversario del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, una fecha que la organización valora como una de las “mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica”.

Un bloque frente a la izquierda internacional

Autodefinida como “el encuentro más importante de las fuerzas patriotas iberoamericanas”, la instancia tiene como principal objetivo institucional la defensa de la “democracia, la libertad y el Estado de derecho” a ambos lados del Atlántico.

En la práctica, esto se traduce en la conformación de una alianza internacional directa contra los movimientos de izquierda de la región. El Foro Madrid se posiciona abiertamente como un frente opositor a instancias como el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, a los cuales acusa de ser proyectos que buscan infiltrarse en los centros de poder e instituciones para “imponer agendas de corte totalitario y secuestrar las democracias latinoamericanas”.

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