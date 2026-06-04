“Hasta mi mamá me pide que lo eche, pero no; no encuentro argumentos para que se tenga que ir”

Cuando parecía inminente que Jorge Almirón dejaría de ser el entrenador de Vicente Pizarro en Rosario Central, el futuro del estratega argentino dio un giro inesperado en las últimas horas.

Gonzalo Belloso, presidente del cuadro canalla, salió al paso de los rumores y confirmó la continuidad del extécnico de Colo Colo, pese a las versiones que apuntaban a su salida tras la eliminación en la Copa Argentina a manos de Estudiantes.

“No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. El único argumento que podría tener es decirles que sí, los hinchas dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, etcétera", aseguró el máximo directivo de Rosario Central en conferencia.

En esa línea, Belloso señaló que “yo siempre hablé, cuando iba a venir a Central, que iba a ser un club serio, un club que no abandona los procesos, un club que trabaja con seriedad, que continúa, que le duele perder enormemente".

Además, graficó de una particular manera el complejo momento que atraviesa el entrenador y la presión existente en torno a su permanencia. “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no, nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos”, apuntó.

“Un proceso con un técnico que, cuando fuimos a buscarlo, creíamos que no iba a dar muchas cosas, y nos dio muchísimas. Que falta, faltará. Que hay que mejorar, hay que mejorar. Que tenemos que ver qué le podemos aportar desde nuestro lado, lo vamos a hacer, no tengan ninguna duda”, añadió.

Finalmente, el presidente de Rosario Central aseguró que “juntaremos a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos, para ver qué falta para de nuevo ser campeón”.

Al frente del elenco canalla, Jorge Almirón acumula 27 partidos dirigidos con un saldo de 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas, clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores y a los playoffs del Torneo Apertura, donde llegó hasta las semifinales y fue eliminado a manos de River Plate.