Ozuna vuelve a Chile en su gira Una aventura World Tour: este es el banco que tendrá la preventa / Medios y Media

Un referente de la música urbana global, regresará a Chile para presentarse en el Movistar Arena el próximo 24 de septiembre en el marco de Una Aventura World Tour. Se trata de Ozuna, cuyo nombre completo es Juan Carlos Ozuna Rosado.

El cantautor puertorriqueño, reconocido por moldear el sonido del reggaetón y el trap latino contemporáneo, asegura que vive un momento de madurez artística marcado por la búsqueda de sus raíces sonoras y un prolífico ritmo de lanzamientos en las plataformas digitales.

Este concepto se ve reflejado en sus estrenos más recientes, donde destaca el sencillo “Una Aventura”, propuesta de reggaetón melódico y romántico que recupera la fórmula clásica que lo llevó a la fama internacional y que ya alcanzó la posición #1 en listas.

A este éxito se suma “Mi Yo De Antes”, una pieza más íntima enfocada en el desamor y la identidad que ha acumulado millones de reproducciones a pocos días de su salida, complementando la propuesta de su reciente álbum de estudio Stendhal (2025).

Para el show del 24 de septiembre, las entradas tendrán una preventa exclusiva del Banco de Chile, la que se realizará este miércoles 22 de julio a las 12:00pm. La venta general será el viernes 24 de julio a la misma hora.