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“Murió de tristeza a un año del fallecimiento de su esposo”: confirman deceso de la escritora Marjane Satrapi a los 56 años

La artista se hizo conocida por su novela gráfica “Persépolis”, cuya adaptación al cine incluso fue nominada a los Oscar.

Javier Méndez

“Murió de tristeza a un año del fallecimiento de su esposo”: confirman deceso de la escritora Marjane Satrapi a los 56 años

“Murió de tristeza a un año del fallecimiento de su esposo”: confirman deceso de la escritora Marjane Satrapi a los 56 años / JOEL SAGET

Pena en el mundo de las artes. La historietista, escritora y cineasta Marjane Satrapi, autora de Persépolis, murió en París a los 56 años, según informó su familia a través de un comunicado citado por medios internacionales

“Marjane Satrapi falleció de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, explica el texto difundido por sus cercanos. Su marido, actor, guionista y productor, murió en abril de 2025.

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Nacida en Irán en 1969, Satrapi se instaló en Francia en 1994. Su obra más conocida, Persépolis, relata su infancia en Teherán, los cambios políticos tras la revolución iraní y la instauración de la República Islámica.

La novela gráfica se publicó en el año 2000 y luego daptada al cine junto a Vincent Paronnaud, con una película animada que ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes y recibió una nominación al Oscar. Es más, fue la primera nominación de una creadora por el mejor filme de animación en la historia de la estatuilla dorada.

Satrapi también publicó títulos como Bordados y Pollo con ciruelas, además de dirigir películas como The Voices, Radioactive y París Paradis. En sus trabajos abordó temas como el exilio, la memoria, la libertad de las mujeres y la represión política.

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Eric Fougere - Corbis

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