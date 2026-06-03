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“El cielo te espera”: Confirman muerte de conocido músico y productor chileno tras sufrir enfermedad

Daniel Jeffs Munizaga, conocido también como Djef fue miembro clave de la escena electrónica nacional.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / deskcomm

El mundo de la música chilena, y en particular de la electrónica, está de luto. Esta semana se confirmó la muerte del artista nacional Daniel Jeffs Munizaga, conocido también como Djef.

Lamentamos informar el fallecimiento, producto de una enfermedad, de Daniel Jeffs, músico electrónico chileno y cofundador de Pueblo Nuevo Netlabel”, informaron desde el mismo sello en las redes sociales.

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Jeffs comenzó su trayectoria con estudios formales en guitarra, pasando por instituciones como la Escuela de Música y Jazz de Roberto Lecaros y la Escuela de Música SCD. Sin embargo, su inquietud creativa lo llevó lo experimental.

A partir de 1995, el artista se inclinó por otros sonios. Durante esa década, Jeffs formó proyectos como Nación Lunar y Alien Factory, además de participar en eventos como la fiesta Sigma 8. En 2000, integró el dúo electrónico Saudade y, a partir de 2003, comenzó su carrera en solitario bajo el alias Djef, enfocándose en estilos minimalistas.

En 2005, junto a Mika Martini, fundó el sello Pueblo Nuevo para la edición de música electrónica. Más tarde, en 2010, creó junto a Renata Anaya la banda Aoraquï, agrupación con la cual realizó presentaciones en Chile y otros países de Latinoamérica.

Al toparse con el post, varias personas lamentaron la noticia. “Un grande Daniel, que su vida se proyecte al infinito con su música”, fue una de las reacciones. “Mucha fuerza a todo el equipo”, se lee en otra.

“¡Grande Dani Jeffs! El cielo te espera”, expresó un tercero.

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