Un escenario de máxima fricción política le tocó encarar a la primera autoridad del país en la Región de Coquimbo. Un tenso inicio tuvo el Presidente de la República, José Antonio Kast, al intervenir la tarde de este jueves en la inauguración del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026, cita que ya venía cruzada por los fuertes reclamos locales debido a los recortes de los fondos estatales.

El quiebre de los protocolos institucionales se originó en el instante exacto en que el Mandatario apareció sobre el escenario para tomar posición en el estrado, momento en que se oyeron fuertes gritos e increpaciones en su contra provenientes de las butacas. Lejos de ignorar la situación o dejar pasar los cuestionamientos, Kast decidió frenar en seco la pauta y responder de manera enérgica con directos dardos hacia las autoridades comunales presentes en el auditorio.

“Muy buenas tardes. El municipalismo lo tomamos en serio, así como ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos cuando van a las reuniones de concejo (...) Yo creo que cualquiera de ustedes cuando algún vecino se para y le grita algo le dice ‘por favor, respeto’. Señores alcaldes, yo les pido respeto. Yo sé que puede ser conflictivo para todos si pensamos distinto. Si no hay que engañarse, si pensamos distinto políticamente. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar”, fustigó con severidad el Jefe de Estado.

Los dardos directos y el emplazamiento a la Provincia Cordillera

A partir de ese tenso minuto, el discurso presidencial abandonó las minutas generales para cargar la argumentación directamente en contra de uno de los jefes comunales que lideraba las manifestaciones en la sala, recordándole las reglas de la convocatoria. “A mí me invitaron para poder hacer una exposición y si alguien no quisiera estar presente... nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Esto es libre”, disparó Kast desde el micrófono.

Si bien el Jefe de Estado optó por la prudencia estratégica de no vocalizar explícitamente el nombre del edil al que iban dirigidos sus descargos, los reportes de prensa emanados desde las dependencias del encuentro en La Serena confirmaron de forma unánime que las indirectas apuntaban directo al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo.

Para profundizar el emplazamiento, el Presidente de la República sacó a colación una reciente reunión de coordinación que sostuvo con diversos líderes comunales en el Palacio de La Moneda, ironizando con que a Toledo “lamentablemente quizás no le llegó la invitación” a Santiago debido a sus constantes inasistencias.

Hacia el cierre de su áspera intervención, Kast le enrostró al jefe comunal que el Gobierno ha mantenido los canales técnicos abiertos, destacando la reciente mesa de trabajo que el edil puertaltino sostuvo con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para destrabar proyectos habitacionales en la zona sur. Tras ofrecer formalmente la disposición de sus ministerios para armar nuevas mesas territoriales —sugiriendo incluso que el propio Toledo podría encabezar y liderar una cita de alcaldes en la Provincia Cordillera—, el Mandatario selló el round con una última advertencia: “Hemos tratado de ayudar, entonces lo que pido es respeto”.

La molestia de los alcaldes

Las autoridades locales se mostraron molestas tras el acto, asegurando que desde La Moneda no han respondido a sus demandas, especialmente al recorte del fondo común municipal por el fin de cobro de contribuciones a personas mayores de 65 años.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino apuntó contra el ministros Quiroz “quien no va a pagar contribuciones, afectando comunas como La Pintana. Le planteamos al Presidente de la República que ponga un límite (...) pedimos que sea acotado este beneficio y que no se toquen los recursos municipales”.

Por su parte, el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo, señaló que su municipio enfrenta un alza de $6000 millones por el fin del Mepco y un recorte de $1500 millones desde el fondo comunal, lo que le obligaría a cancelar prestaciones sociales a la comunidad.

El alcalde aseguró que con pares de distintos sectores políticos estuvieron trabajando tres puntos “los que no fueron contestados por el Presidente”. No estamos hablando de un capricho, es dinero para la salud, para los adultos mayores”, apuntó Toledo.