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Fiscalía decreta reserva de la investigación contra ocho carabineros detenidos y dados de baja en Atacama

El caso indaga presuntas irregularidades atribuidas a los funcionarios policiales.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Fiscalía de Atacama confirmó que mantiene una investigación penal vigente contra funcionarios de Carabineros, luego de que la institución informara la detención y desvinculación de ocho uniformados por presuntas irregularidades en procedimientos policiales.

El caso fue dado a conocer por Carabineros de la Zona Atacama, que señaló que el proceso se originó tras evaluaciones y fiscalizaciones internas.

Según la institución, la indagatoria derivó en la “detención y desvinculación de ocho funcionarios” luego de acreditarse irregularidades en procedimientos policiales.

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Fiscalía decreta reserva de la investigación

A través de un comunicado, el Ministerio Público precisó que la causa es dirigida por la Unidad SAC de la Fiscalía de Atacama y que actualmente se encuentra con diligencias pendientes. “La Fiscalía de Atacama confirma la dirección de la investigación de una causa penal actualmente vigente y con diligencias en curso”, informó el organismo.

La Fiscalía agregó que se trata de una causa aún desformalizada, por lo que decidió mantener reserva sobre los antecedentes. “La Fiscalía ha decretado la reserva de la investigación con el objetivo de no afectar la ejecución y el éxito de distintas tareas indagatorias”, indicó el comunicado.

Según el Ministerio Público, los hechos investigados están relacionados con “posibles actos constitutivos de delitos cometidos por funcionarios de Carabineros”. La indagatoria se desarrolla junto a personal de la Dirección de Asuntos Internos y su respectiva sección regional.

Desde Carabineros, en tanto, sostuvieron que estos procedimientos forman parte de sus controles internos y de los mecanismos de depuración institucional. La institución afirmó que dichas acciones buscan entregar señales de transparencia sobre su actuar.

Por ahora, no se han informado detalles sobre los delitos específicos indagados ni sobre eventuales formalizaciones. La causa continuará bajo reserva mientras se desarrollan las diligencias ordenadas por la unidad especializada.

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