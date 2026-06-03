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Termina contrato con Colo Colo, podría irse gratis y esto dice sobre su futuro: “Es un tema que...”

El joven delantero de los albos, Leandro Hernández, se refirió a las negociaciones que mantiene con el club para renovar su vínculo, el cual finaliza a fines de este 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Uno de los jugadores que está cerca de terminar su contrato con Colo Colo es Leandro Hernández. El joven delantero, que se ha consolidado como titular en el equipo de Fernando Ortiz, finaliza su vínculo en diciembre de 2026 y podría marcharse del club como jugador libre a fin de temporada.

En medio de las negociaciones para su renovación, el canterano albo habló de su futuro en conferencia de prensa, aunque evitó profundizar en el tema. “Eso es un tema que lo ven aparte. Yo estoy enfocado en entrenar, en jugar, que es lo que a mí me hace feliz, y eso viene después”, afirmó.

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Respecto a su presente en Colo Colo, donde suma dos goles y una asistencia en los últimos tres partidos de la Liga de Primera, el atacante de 20 años valoró la confianza que le entregó Ortiz y destacó el buen momento del equipo en el primer semestre.

“A principio de año venía haciendo lo mismo, que es trabajar y enfocarme en lo que pide el profe. Eso me ha ido dando confianza y creo que he podido hacer lo que me pide. En el semestre lo hemos hecho bien y espero que sigamos así, porque se nos están dando los resultados”, afirmó.

Asimismo, destacó el trabajo del técnico albos con los jóvenes jugadores. “Ahora se ve más y es algo bueno, porque siento que van agarrando confianza y lo hacen mejor en lo personal. No es fácil estar en el plantel, a veces no ser citado, tener que bajar y estar ahí. Mantenerse es lo difícil, pero siento que lo han hecho bien y es un gran apoyo que haya varios chicos en el plantel”, aseguró.

Por último, Leandro Hernández se refirió al liderato que ostenta Colo Colo en la Liga de Primera, aunque puso paños fríos a la amplia ventaja que mantiene en la tabla. “Pienso lo mismo que mis compañeros y el técnico: no hemos ganado nada. Vamos a enfrentar el segundo semestre con confianza, pero no hay que relajarse porque ahí puede estar el error. Hay que seguir con lo mismo y con harta confianza", concluyó.

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