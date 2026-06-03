Resultados del Kino que repartió $10.500 millones: números ganadores del sorteo 3235 del miércoles 3 de junio
El premio histórico se repartirá entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del miércoles 3 de junio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso e histórico pozo acumulado.
Para el sorteo 3235 se alcanzaron los $10.500 millones, acercándose al monto histórico de 10.600 que se repartió hace unos días.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $4.910 millones
- Rekino: $320 millones
- Requete Kino: $1.990 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 1 viaje para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Bono de 20.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3235 del Kino
- Kino: 8, 17, 25, 7, 2, 3, 14, 1, 13, 12, 4, 20, 19, 6
- Rekino: 16, 5, 14, 24, 6, 19, 17, 8, 20, 2, 11, 9, 7, 25
- Requete Kino: 13, 5, 20, 2, 15, 17, 4, 9, 10, 21, 23, 11, 18, 6
- Chao Jefe $2.000.000: 13, 18, 4, 9, 11, 25, 15, 20, 24, 7, 21, 6, 22, 17
- Chao Jefe $3.000.000: 21, 19, 23, 2, 8, 5, 22, 18, 6, 7, 20, 1, 17, 9
- Súper Combo Marraqueta: 23, 9, 6, 8, 25, 24, 16, 13, 15, 1, 20, 21, 14, 22
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 3, 7, 13, 12, 2, 9, 10, 14, 16, 25, 11, 21, 19, 15
- Premios Especiales viaje para dos personas: 7, 25, 2, 18, 11, 22, 5, 15, 19, 8, 9, 21, 20, 16
- Premios Especiales bono de 20 millones: 2, 15, 3, 19, 14, 12, 4, 21, 25, 6, 5 ,7, 10, 22
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