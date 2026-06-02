Quienés son Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, los nuevos subsecretarios de Seguridad oficializados por el Presidente Kast

El Presidente de la República, José Antonio Kast, oficializó el reordenamiento de los equipos técnicos del área más sensible de su administración mediante el nombramiento de las nuevas autoridades que liderarán las subsecretarías del Ministerio de Seguridad Pública. A través de un comunicado emitido desde el Palacio de La Moneda con fecha 2 de junio de 2026, el Jefe de Estado formalizó la aceptación de las renuncias de Andrés Jouannet Valderrama, quien se desempeñaba en Seguridad Pública, y de Ana Victoria Quintana Olguín, saliente titular de Prevención del Delito.

Desde el Ejecutivo extendieron un agradecimiento público a la gestión realizada por los ahora exsubsecretarios durante la etapa inicial de la administración, valorando de forma especial sus aportes en el complejo proceso de instalación, diseño legal y fortalecimiento institucional de la nueva cartera, así como en las tareas de coordinación frente a las demandas de resguardo que exige el país.

El perfil de los nuevos subsecretarios del Ejecutivo

En reemplazo de las autoridades salientes, el Mandatario optó por instalar a profesionales con un fuerte sello técnico y de gestión estatal:

Subsecretaria de Seguridad Pública: En esta plaza asumirá María del Pilar Giannini Bravo , cientista política y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame . Giannini cuenta con un amplio despliegue en el diseño de políticas públicas de seguridad, modernización del Estado y coordinación del trabajo policial. En su trayectoria previa destaca su rol como jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, además de ejercer como secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros y desarrollar labores de seguridad vecinal a nivel municipal.

En esta plaza asumirá , cientista política y doctora en Ciencia Política por la . Giannini cuenta con un amplio despliegue en el diseño de políticas públicas de seguridad, modernización del Estado y coordinación del trabajo policial. En su trayectoria previa destaca su rol como jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, además de ejercer como secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros y desarrollar labores de seguridad vecinal a nivel municipal. Subsecretario de Prevención del Delito: La vacante será ocupada por Gonzalo Guerrero Valle, abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, posee un MSc in Political Sociology de la London School of Economics y un Doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona. Guerrero registra pasos por la primera línea del aparato gubernamental tras ejercer como jefe de gabinete del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y como secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia en la Segpres, complementando su carrera como docente en las facultades de derecho de la Universidad Diego Portales y la Universidad Católica.

Foco en el crimen organizado y las incivilidades

De acuerdo con las directrices fijadas por la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia, el arribo de estas nuevas autoridades responde a una estrategia directa para reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública liderado por el ministro Martín Arrau.

La Moneda enfatizó que las incorporaciones buscan aceitar y potenciar la capacidad de coordinación de las distintas agencias del Estado en materias críticas de prevención comunal, persecución penal y, especialmente, en el diseño de respuestas operativas eficaces frente a las bandas del crimen organizado, el control de las incivilidades en los espacios públicos y las principales amenazas delictuales que golpean la tranquilidad de las familias a lo largo del territorio nacional.