Alerta por pensiones en Chile: reforma mejora montos, pero expertos advierten que no alcanzaría para jubilar tranquilo

La reforma previsional podría elevar las pensiones futuras en Chile, pero no necesariamente garantizaría que las personas mantengan su nivel de vida al momento de jubilar.

Así lo plantea un análisis de Lascar Wealth Management, que proyecta mejoras relevantes, aunque todavía insuficientes frente a las necesidades de largo plazo.

Según el estudio, una persona que inicia su vida laboral a los 25 años podría aumentar su tasa de reemplazo —es decir, el porcentaje del sueldo que recibirá como pensión— desde un 34,4% en el sistema anterior a cerca de un 53% con la reforma vigente.

Expertos advierten que la reforma no reemplaza el ahorro previsional

El avance estaría explicado principalmente por el aumento de la cotización con cargo al empleador, cuyo impacto sería mayor en trabajadores jóvenes que logren beneficiarse durante toda su vida laboral del nuevo esquema.

Sin embargo, desde la firma advierten que el resultado aún queda lejos del estándar recomendado para sostener ingresos en la vejez. “Estamos hablando de un escenario favorable, donde una persona cotiza de manera continua durante 40 años y captura completamente los beneficios de la reforma”, explicó Bernardita Infante, consultora previsional asociada de Alfredo Cruz.

La especialista agregó que, incluso en ese escenario positivo, el aumento no basta. “Aun así, una tasa de reemplazo de 53% sigue siendo insuficiente para sostener el estándar de vida en la jubilación”, señaló.

El análisis indica que, incorporando beneficios adicionales, como bonos por años cotizados o diferencias en expectativa de vida, la tasa podría ubicarse entre 55% y 60%. Aun así, seguiría por debajo del 70% usado como referencia para mantener el nivel de ingresos de la etapa activa.

Otro riesgo apuntado por los expertos es que la mejora del sistema obligatorio genere una falsa sensación de seguridad. “Una persona joven podría asumir que con la reforma ya está cubierta y dejar de ahorrar de manera adicional”, advirtió Infante.

Por eso, el Ahorro Previsional Voluntario (APV) seguiría siendo una herramienta clave para complementar la futura pensión, acceder a beneficios tributarios y reducir la brecha de ingresos durante la jubilación.