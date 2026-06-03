Alerta en la región de Coquimbo: avión de la FACh capota y se incendia en comuna de La Higuera

Un avión de instrucción Pillán T-35 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) sufrió un accidente la mañana de este miércoles en las cercanías de Quebrada Honda, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, mientras realizaba un vuelo con destino a Antofagasta.

De acuerdo con información preliminar difundida por fuentes locales, la aeronave habría presentado una falla de motor en pleno trayecto, lo que obligó a una maniobra de emergencia antes de caer en una zona de difícil acceso ubicada a unos 30 kilómetros de La Serena.

Los primeros antecedentes indican que los dos pilotos lograron sobrevivir al accidente y se encontrarían sin lesiones de gravedad. Sin embargo, hasta el momento no han podido ser rescatados debido a las complejas condiciones del terreno.

Equipos de emergencia y personal especializado se dirigen al sector para concretar las labores de evacuación.

🔴 AHORA | Accidente aéreo en Coquimbo: avión de la FACh cayó en Quebrada Honda



Un Pillán T-35 de la Fuerza Aérea sufrió una emergencia de motor esta mañana cuando volaba hacia Antofagasta. La nave cayó en las cercanías de Quebrada Honda, comuna de La Higuera, a 30 km de La… pic.twitter.com/QeUsezBnmQ — Red Comunales (@redcomunales) June 3, 2026

¿Qué dijo la Fach?

A través de un comunicado, la Fach abordó esta emergencia y expuso “una aeronave de instrucción T-35 Pillán de dotación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, efectuó un aterrizaje de emergencia al norte de la ciudad de La Serena".

Ante esto, se aplicaron “los protocolos de rigor, mientras realizaba un vuelo de traslado a la zona norte del país”. “En atención al profesionalismo de la tripulación, ésta resultó ilesa, y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros”, precisaron.