;

Alerta en la región de Coquimbo: avión de la FACh capota y se incendia en comuna de La Higuera

La aeronave de instrucción se accidentó en las cercanías de Quebrada Honda.

Nelson Quiroz

Paulina Marín

Alerta en la región de Coquimbo: avión de la FACh capota y se incendia en comuna de La Higuera

Alerta en la región de Coquimbo: avión de la FACh capota y se incendia en comuna de La Higuera

01:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un avión de instrucción Pillán T-35 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) sufrió un accidente la mañana de este miércoles en las cercanías de Quebrada Honda, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, mientras realizaba un vuelo con destino a Antofagasta.

De acuerdo con información preliminar difundida por fuentes locales, la aeronave habría presentado una falla de motor en pleno trayecto, lo que obligó a una maniobra de emergencia antes de caer en una zona de difícil acceso ubicada a unos 30 kilómetros de La Serena.

Revisa también

ADN

Los primeros antecedentes indican que los dos pilotos lograron sobrevivir al accidente y se encontrarían sin lesiones de gravedad. Sin embargo, hasta el momento no han podido ser rescatados debido a las complejas condiciones del terreno.

Equipos de emergencia y personal especializado se dirigen al sector para concretar las labores de evacuación.

¿Qué dijo la Fach?

A través de un comunicado, la Fach abordó esta emergencia y expuso “una aeronave de instrucción T-35 Pillán de dotación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, efectuó un aterrizaje de emergencia al norte de la ciudad de La Serena".

Ante esto, se aplicaron “los protocolos de rigor, mientras realizaba un vuelo de traslado a la zona norte del país”. “En atención al profesionalismo de la tripulación, ésta resultó ilesa, y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros”, precisaron.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad