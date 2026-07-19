Amaya Forch revela que fue víctima de violación: escribió emotiva carta y criticó proyecto Escucha su corazón

Esta semana la actriz y cantante chilena Amaya Forch reveló una dura situación que le tocó enfrentar en el pasado. La artista detalló el episodio en una carta titulada “Corazón de mujer”, publicada en la sección Cartas al Director del diario El Mercurio. “Quisiera invitar a escuchar mi corazón y el de demasiadas mujeres”, partió en el texto donde cuestiona el proyecto Escucha su corazón.

Según relató, fue víctima de violación hace décadas. “Hace 30 años viví un infierno en manos de un hombre cuyo rostro decidí olvidar. Con los años aprendí a convivir con el dolor, volví a confiar y he sido feliz. No obstante, hay preguntas que hoy vuelven a aparecer”, se lee en el texto.

“Esa noche pude haber quedado embarazada. ¿Habría sido capaz de soportarlo? ¿Habría reído o llorado en el parto? ¿Mis constantes lágrimas habrían marcado a mi hijo? ¿Me habría sentido culpable como madre?”, escribió.

“¿Qué cruz habría cargado mi niño al saberse hijo de un violador? ¿Habría podido ocultarle la verdad? ¿Estaría condenada a mentirle a mi propio hijo para protegerlo de su origen? ¿Se parecería a su padre? ¿Vería la cara de ese monstruo en los ojos de mi niño? ¿Habría abortado?”, continuó.

Unos párrafos después planteó: “Hoy la violación es una de las tres causales que permiten que en nuestro país sí se pueda terminar un embarazo de manera legal. Paradójicamente, hoy existe un proyecto de ley que quiere obligar a la mujer a escuchar el latido del corazón del embrión para así hacerla sentir culpable y ojalá lograr que desista de abortar”.

Luego afirmó que la idea “no es más que un acto cruel de desprecio hacia la mujer” y que de solo pensar en ella se le “parte el alma”. “El tiempo es un aliado en la sanación. Los señores diputados podrían usar el suyo para crear leyes que nos den más seguridad a las mujeres, leyes que nos hagan sentir protegidas, no atacadas. No más de lo que ya somos”, solicitó al cierre.

Forch ya había entregado antecedentes de esta agresión ocurrida en su juventud en Europa. En 2023, durante una conversación en el programa Chile lindo de Canal 13, la artista relató que a los 22 años un productor musical la engañó llevándola a su departamento bajo la falsa promesa de trabajar como corista.

En dicha oportunidad, la intérprete detalló que el sujeto le quitó las llaves del inmueble y la mantuvo encerrada contra su voluntad por cerca de 16 horas, permitiéndole salir recién a la mañana siguiente.